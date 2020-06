Lễ trao giải MTV VMA 2020 được tổ chức ở New York vào tháng 8

Hãng tin Reuters đưa tin lễ trao giải MTV VMA năm nay sẽ được tổ chức tại Trung tâm Barclays ở quận Brooklyn của thành phố New York vào ngày 30.8 (theo giờ địa phương). Theo Thống đốc bang New York Andrew Coumo, lễ trao giải sẽ phải tuân thủ các biện pháp an toàn, bao gồm cả giới hạn khán giả hoặc không có khán giả.

Fox News dẫn thông cáo báo chí cho biết sự kiện năm nay “sẽ quy tụ những người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới , bày tỏ sức mạnh tinh thần và khả năng chống chọi dịch Covid-19 của người dân New York cũng như người dân toàn thế giới”. Sự kiện sẽ có các màn biểu diễn hoành tráng từ nhiều địa điểm mang tính biểu tượng khác nhau của New York, trải dài ở 5 quận: Brooklyn, Bronx, Staten Island, Queens và Manhattan.

Ông Oliver Weisberg, Giám đốc điều hành của Trung tâm Barclays, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi một lần nữa được tổ chức sự kiện âm nhạc huyền thoại này. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng của tiểu bang và địa phương, cũng như đội ngũ chuyên gia y tế, tất cả những người đã nỗ lực làm việc để đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của mọi người”.

Taylor Swift chiếm trọn tâm điểm lễ trao giải MTV VMA 2019 Ảnh: AFP

Ứng viên sáng giá: Lady Gaga và Ariana Grande, BlackPink

Theo Reuters, thông báo về thời điểm tổ chức MTV VMA 2020 được đưa ra một ngày sau khi lễ trao giải BET 2020 được tổ chức thành công vào tối 28.6. Năm nay lễ trao giải BET được tổ chức dưới dạng phát sóng trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả.

MTV VMA là lễ trao giải thưởng âm nhạc thường niên của kênh MTV (Mỹ), là một trong 4 lễ trao giải âm nhạc lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của nước Mỹ, bên cạnh Grammy, American Music Awards và Billboard Music Awards.

Trong lễ trao giải MTV VMA năm ngoái, nữ ca sĩ Taylor Swift thắng 3 giải, trong đó có giải quan trọng nhất là Video của năm với MV You Need To Calm Down. Trong 10 năm qua, Taylor Swift là nghệ sĩ duy nhất có đến hai lần chạm tay vào giải thưởng này. Trước đó, Bad Blood giúp Taylor Swift lần đầu chiến thắng hạng mục Video của năm tại lễ trao giải MTV VMA 2015.