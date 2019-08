Lee Min Ho tiết lộ vai diễn trong dự án mới

Trước thềm đóng phim mới, Lee Min Ho dường như chăm chỉ tương tác nhiều hơn với fan trên mạng xã hội. Không chỉ thường xuyên cập nhật hình ảnh, anh còn trò chuyện trực tuyến (Live) trên trang cá nhân. Đặc biệt, trong lần giao lưu này, nam diễn viên cập nhật tình hình mới nhất về The King: The Eternal Monarch, tác phẩm đánh dấu màn trở lại màn ảnh nhỏ của anh sau 2 năm đi lính.

Lee Min Ho chia sẻ: “Thật ra thì kịch bản đã đưa cho mọi người cả rồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu quay sớm thôi. Nhanh nhất là vào tháng 9 thì ê-kíp sẽ khởi quay. Tác phẩm dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 3”. Tài tử 32 tuổi háo hức cho biết thêm: “Tôi sẽ hóa thân thành một vị vua lãng mạn, vì vậy các bạn hãy đón chờ xem phim nhé!”.

Nam diễn viên thoải mái trò chuyện và vui đùa cùng fan trong buổi giao lưu trực tuyến tối 23.8 ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh những bật mí về The King: The Eternal Monarch, Lee Min Ho còn trò chuyện vui vẻ cùng fan. Anh cho hay đang đi du lịch ở Gapyeong (Hàn Quốc) và còn khoe người hâm mộ phong cảnh tuyệt đẹp tại đây. Đồng thời, bạn trai cũ của Suzy cũng hứa hẹn sẽ siêng năng đóng phim hơn: “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để làm mọi người hạnh phúc”.

Được biết, đầu tháng 5 vừa qua, Lee Min Ho xác nhận tham gia dự án The King: The Eternal Monarch của nữ biên kịch Kim Eun Sook. Phim do Baek Sang Hoon làm đạo diễn. Ông là người đã hợp tác cùng với biên kịch Kim Eun Sook trong bộ phim đình đám Hậu duệ mặt trời (2016).

Thời gian gần đây, Lee Min Ho chia sẻ nhiều hoạt động mới trên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

The King: The Eternal Monarch lấy chủ đề hai thế giới song song. Lee Min Ho sẽ cùng đảm nhận hai nhân vật: hoàng đế Lee Gon nước Cao Ly và thám tử Jung Tae Eul của nước Hàn Quốc ở thời hiện đại. Trong bộ phim, nam nghệ sĩ sinh năm 1987 sẽ hợp tác cùng “cô dâu yêu tinh” Kim Go Eun. Sao phim Goblin từng bị chê không đủ xinh đẹp để có thể sánh vai với Lee Min Ho.

The King: The Eternal Monarch đang nhận được nhiều quan tâm bởi là phim đầu tiên của Lee Min Ho sau khi xuất ngũ. Phim gần nhất anh tham gia là Huyền thoại biển xanh, ra mắt năm 2017.