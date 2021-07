LHP Cannes 2021 trước giờ công bố Cành cọ vàng

LHP Cannes quay trở lại French Riviera, Cannes (Pháp) sau thời gian gián đoạn năm 2020 do đại dịch Covid-19 , thu hút hàng loạt ngôi sao điện ảnh, từ Bill Murray, Matt Damon đến Sharon Stone… bước trên thảm đỏ.

Bộ phim Casablanca Beats của đạo diễn Nabi Ayouch do Morroco và Pháp hợp tác sản xuất, câu chuyện anh hùng trong phim A Hero của đạo diễn Iran từng đoạt giải Oscar Asghar Farhadi hay bộ phim Pháp đẩy bạo lực Titane là những tác phẩm đầy khả năng đoạt Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2021.

12 ngày công chiếu rầm rộ cùng những buổi tiệc tối “khiêm tốn” hơn thường lệ, số khách tham dự ít hơn và tiệc xa hoa trên du thuyền được tổ chức ngoài khơi Cannes hoàn toàn biến mất do dịch bệnh Covid -19 vẫn còn treo lơ lửng. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh vẫn gay gắt hơn bao giờ hết với 24 phim tranh giải Cành cọ vàng - phim hay nhất, tăng so với con số 21 tác phẩm vào năm 2019.

Các nhà phê bình cho biết lần này có rất ít tác phẩm chắc chắn chiến thắng, tùy thuộc vào ban giám khảo - do đạo diễn Spike Lee nổi tiếng qua phim Do The Right Thing làm trưởng ban.

Cảnh trong phim Titane ẢNH: IMDB

Điện ảnh châu Á thành công tại LHP Cannes 2019 khi đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho của Hàn Quốc giành chiến thắng cao nhất với tác phẩm châm biếm xã hội đen tối Parasite, tiếp tục đoạt giải Oscar 2020 hạng mục Phim hay nhất cho một tác phẩm không nói tiếng Anh.

Đạo diễn Iran Asghar Farhadi từng gây ấn tượng với ban giám khảo LHP Cannes trước đây nhưng chưa bao giờ thắng Cành cọ vàng là một trong số những người tạo ra tiếng vang với phim A Hero, kể về một tù nhân mắc nợ phải đối mặt với tình huống khó khăn khi bạn gái của anh ta tìm thấy một túi tiền vàng.

Drive My Car của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi người Nhật Bản kể một câu chuyện đau lòng, mất mát và những mối liên hệ mới được chuyển thể từ truyện ngắn của Haruki Murakami, cũng được các nhà phê bình khen ngợi. Và nhiều người cảm thấy ấm áp với câu chuyện tình yêu thời hiện đại của Joachim Trier qua tác phẩm The Worst Person in The World.

Đạo diễn Asghar Farhadi (thứ 2 từ trái sang) và dàn diễn viên tham gia phim A Hero ẢNH: REUTERS

Một số người cho rằng có những tác phẩm rất độc đáo, chẳng hạn như bộ phim giết người hàng loạt đầy hỗn độn và bạo lực Titane của nữ đạo diễn 37 tuổi người Pháp Julia Ducournau. Renan Cros, một nhà báo và giáo sư điện ảnh tại Đại học Esec, nhận định: “Titane là một nỗ lực táo bạo để vượt qua ranh giới của các thể loại. Nếu Spike Lee và ban giám khảo muốn ăn mừng phong cách làm phim tương lai, thì rõ ràng đó là tác phẩm của Julia Ducournau”.

Renan Cros cũng chọn Casablanca Beats của Nabil Ayouch kể về một thanh niên Morroco đang cố gắng tìm kiếm tiếng nói của mình, với tư cách là một ứng cử viên sáng giá. Memoria của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul (Thái Lan) và Paris, 13th District của Jacques Audiard (Pháp) cũng nằm trong danh sách các vận động viên chạy đua tranh Cành cọ vàng.

Phim đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes sẽ được công bố vào tối 17.7 tại buổi lễ bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều (giờ Paris).