Liên hoan Ban nhạc sinh viên năm 2019

Chương trình do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp cùng Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức, với sự tham gia của 16 ban nhạc đến từ các học viện, trường ĐH, CĐ... trên địa bàn TP.HCM.

Các nhóm nhạc tham gia liên hoan gồm: Mountain Band (ảnh), 99 Band, Badboys, Gin, 8PM Band, Đắng Band, TDT Band, CM Band, Thoại 004 Band, Gang1968 Band, POTATOES, The # Band, Emmanuel Band, AVB Band, StormEye Band, The Foxes Band... Một số nhóm trong đó từng lọt vào chung kết các liên hoan ban nhạc sinh viên toàn quốc và TP.HCM. Các nhóm sẽ biểu diễn những ca khúc thể loại metal, rock, funk, ballad của quốc tế và VN, cùng những ca khúc do chính họ sáng tác.