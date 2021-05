Liên hoan phim Cannes khởi động, công bố các hạng mục chính vào tháng 6

Annette - bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của nhà làm phim Leos Carax, sẽ được chọn chiếu trong đêm mở màn L iên hoan phim Cannes lần thứ 74 . Sau một năm im ắng và không thể tổ chức được sự kiện thực tế như các năm trước, năm nay, liên hoan phim lâu đời bậc nhất lịch sử điện ảnh sẽ được tổ chức như thường lệ, ban tổ chức công bố các hạng mục chính thức (The Official Selection) vào ngày 3.6. Thời gian dự kiến diễn ra liên hoan phim năm nay kéo dài từ ngày 6.7 đến ngày 17.7 , trễ hơn các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19