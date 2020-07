Liên hoan phim như một không gian văn hóa sáng tạo

Olivia de Havilland - nữ minh tinh còn tại thế duy nhất của bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind), vừa đón sinh nhật ở tuổi 104.

Theo tin từ Deadline, bom tấn quy tụ dàn sao châu Á Shang-Chi and the legend of the Ten Rings của Marvel sẽ khởi quay lại vào cuối tháng 7.