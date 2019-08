Linh Nga trở về hình ảnh dịu dàng sau khi khoe body nóng bỏng

Vốn là người cầu toàn, Linh Nga luôn dành thời gian chuẩn bị trang phục, phụ kiện trước mỗi sự kiện quan trọng. Cô được các nhân viên hỗ trợ nhiệt tình trong việc tìm kiếm những thiết kế phù hợp với ngoại hình cũng như tính cách. Tai showroom Linh Nga lựa chọn hai mẫu thiết kế mang phong cách khác nhau, giúp cô làm mới hình ảnh của mình trước công chúng. Cụ thể, “chim công làng múa" diện đầm hồng ngọt ngào khoe vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch. Điểm nhấn của chiếc váy này nằm ở phần vai cắt cúp và tay chuông.

Về phía Tuyết Lan, cô cũng bị “hớp hồn" bởi những thiết kế mới nằm trong bộ sưu tập The First Dress. Á quân Vietnam's Next Top Model 2010 lựa chọn chiếc đầm ôm dáng màu hồng pastel, tay phồng tạo vẻ ngoài nữ tính. Kể từ sau khi lên xe hoa cùng bạn trai doanh nhân , nữ người mẫu được khen ngợi về nhan sắc trẻ trung xinh đẹp. Cô cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn mang bầu, lấy chồng đại gia mà nhiều người đồn đoán.