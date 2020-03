Lisa (Black Pink) tiết lộ về thời gian làm thực tập sinh gian khổ

Mới đây, thành viên Lisa của nhóm nhạc đình đám Black Pink đã nhận lời làm cố vấn cho chương trình Youth With You 2 (Thanh Xuân Có Bạn 2). Ngày làm việc đầu tiên của nữ ca sĩ đã được công bố, trong đó Lisa đã chia sẻ về những ngày tháng tập luyện gian khổ của mình ở YG sau khi đọc những bức thư đầy cảm xúc của các thí sinh. Nữ ca sĩ đình đám tâm sự: "Mình đã debut sau 5 năm làm thực tập sinh. Mình biết làm trainee rất khó khăn. Mình hoàn toàn có thể hiểu các bạn vì đã trải qua quãng thời gian này. Năm 14 tuổi, mình muốn làm ca sĩ. Ban đầu cha mẹ mình đã phản đối, nhưng vì mình liên tục thuyết phục nên họ đã đồng ý. Mình rời nhà và tới một đất nước xa lạ để trở thành thực tập sinh. Mình trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt và phải vượt qua rào cản ngôn ngữ".

Là một cô gái trẻ đến từ đất nước Thái Lan xa xôi, Lisa đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể hoà nhập được với văn hoá và con người của đất nước Hàn Quốc . Đôi lúc sự khó khăn cũng khiến nữ ca sĩ muốn gục ngã. ''Mình cố và cố nhiều hơn nữa để bắt kịp các bạn. Đôi khi mình lén khóc thầm khi nằm trên giường vì quá nhớ nhà. 5 năm là quãng thời gian dài, nhưng mình không bỏ cuộc, và mình tin các bạn cũng có thể làm như vậy. Khi bạn tìm cách đạt được ước mơ, bạn sẽ đối mặt với nhiều rào cản. Nhưng dù các bạn phải đối diện với điều gì, mình mong các bạn không ngừng tiến về phía trước, và mình sẽ ở đây cổ vũ các bạn'', Lisa chia sẻ.

Nhóm nhạc Black Pink. Ảnh: Twitter

Sau 5 năm luyện tập trong lò đào tạo ca sĩ thần tượng YG, Lisa đã được ra mắt cùng ba thành viên khác là Jennie, Rosé và Jisoo. Cho đến nay, nhóm nhạc Black Pink đã đạt được nhiều thành tựu lớn và nổi tiếng không những ở châu Á mà cả thế giới. Đây cũng là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có vị trí xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Social 50 của Billboard với vị trí thứ 5.

MV As If It's Your Last của Black Pink chính thức cán mốc 600 triệu lượt xem trên YouTube, vượt mặt cả nhóm nhạc đình đám BTS trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên lập được thành tích này. Cuối tháng 1.2020, tour diễn vòng quanh thế giới của bốn cô gái được đánh giá thành công ngoài sức tưởng tượng và số lượng vé bán trong mỗi đêm diễn đã lập kỷ lục, thừa sức sánh vai với nhóm nhạc nữ đình đám Spice Girls.