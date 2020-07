Lộ hình ảnh quái vật trong phim kinh dị 'Antlers' do Guillermo del Toro sản xuất

Antlers là dự án kinh dị đầu tiên trong sự nghiệp ngồi ghế đạo diễn của Scott Cooper. Thế nhưng đây lại là dự án đã quá quen thuộc với nhà làm phim từng "ẵm" giải Oscar Guillermo del Toro do ông là tên tuổi đứng sau nhiều tác phẩm về quái vật hoặc góp phần sáng tạo chúng trên màn bạc. Có thể kể qua một vài dự án khiến khán giả rùng mình do Guillermo del Toro đạo diễn hoặc góp phần sản xuất như Scary Stories to Tell in The Dark, Pan's Labyrinth, The Shape of Water... Những kinh nghiệm làm việc trước đây được nhà làm phim 56 tuổi vận dụng vào dự án lần này và đồng sáng tạo cùng với Scott Cooper.