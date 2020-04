Đạo diễn Guillermo del Toro tiếp tục sản xuất 'Chuyện kinh dị lúc nửa đêm 2'

Phần tiếp theo của Scary stories to tell in the dark (tựa Việt: Chuyện kinh dị lúc nửa đêm) chính thức khởi động với phần nội dung mới, trong đó đạo diễn Guillermo del Toro tiếp tục đóng vai trò nhà sản xuất.

