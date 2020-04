Phim kinh dị có Nicole Kidman được làm mới sau gần 20 năm ra mắt

Theo nguồn tin từ trang Deadline, hãng phim Sentient Entertainment đứng ra sản xuất tác phẩm mới nhất này đồng thời chiêu mộ nhiều tên tuổi lớn để đóng phim. Thế nhưng có nhiều khả năng Nicole Kidman sẽ không trở lại nhận vai diễn năm xưa. Phim dự kiến ra mắt vào năm tới, tức tròn 20 năm kể từ khi The others ra đời.

Minh tinh Nicole Kidman trong phim The others. Bối cảnh gốc của câu chuyện diễn ra năm 1945, theo Slashfilm, bối cảnh chuyện phim mới nhất có thể diễn ra trong thế kỷ 21

Renee Tab, một trong những nhà sản xuất dự án The others mới nhất chia sẻ với Deadline: "Tôi rất vinh dự để được làm việc dựa trên bộ phim kinh dị tôi yêu thích bậc nhất là The others, mang sự tái tưởng tượng đến cho lớp khán giả mới của màn ảnh hôm nay".