Series nhiều cảnh nóng, bạo lực của Nicole Kidman được khen hết lời nhưng lỡ hẹn Emmy

Tạo sức hút nhờ dàn diễn viên kỳ cựu

Big Little Lies là một bộ phim truyền hình dài tập của Mỹ dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Liane Moriarty. Tập đầu tiên của phim được phát hành vào tháng 2.2017 và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Big Little Lies xoay quanh cuộc sống giàu sang nhưng lắm góc khuất của những quý cô thượng lưu tại California (Mỹ) với sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi đình đám Hollywood: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz…

Mùa hai của phim quy tụ dàn diễn viên "khủng" từ phần trước cùng sự tham gia của minh tinh kỳ cựu Meryl Streep (thứ hai từ trái qua) ẢNH: HBO

Sức hút từ dàn minh tinh xinh đẹp, tài năng cùng với nội dung kịch tính, hấp dẫn đã giúp tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Khép lại mùa 1, siêu phẩm truyền hình của HBO thắng 8/16 đề cử tại Emmy và được vinh danh tại Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Cũng nhờ thành công vang dội từ mùa 1, Big Little Lies đang “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ với mùa hai được khen ngợi hấp dẫn, kịch tính hơn. Đặc biệt, mùa mới nhất của loạt phim đánh dấu màn xuất hiện của minh tinh huyền thoại Meryl Streep trong vai mẹ chồng khó đoán của Mary Louis, càng khiến mối quan hệ giữa những người đàn bà giàu có ở Monterey trở nên rối rắm, phức tạp hơn xưa.

Góc khuất đằng sau cuộc sống giàu sang của những quý cô ở California

Lấy bối cảnh thành phố thơ mộng Monterey, California, Big Little Lies khai thác cơn sóng ngầm âm ỉ tàn phá những gia đình thượng lưu nơi đây. Những người phụ nữ trong phim xuất hiện với diện mạo hoàn hảo: xinh đẹp, giàu có, quyền uy, đầy đủ địa vị và cuộc sống đẹp đẽ, hào nhoáng mà người người ao ước. Thế nhưng, đằng lớp bỏ bọc xa xỉ ấy lại là những góc tối mà họ phải tự mình đối mặt.

Mỗi quý cô trong phim đều đối mặt với những bi kịch riêng của chính mình ẢNH: HBO

Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon thủ vai) - một quý bà mạnh mẽ, quyền uy và đáng sợ luôn làm khổ mình bằng những trận ghen tuông với chồng cũ và cô vợ mới xinh đẹp của anh ta. Cô cũng không khỏi mặc cảm, so bì khi người chồng hiện tại yếu đuối, mờ nhạt đến phát điên khiến bản thân phải ngoại tình. Một Renata Klein (Laura Dern thủ vai) giàu có, độc đoán song lại vật lộn với ý nghĩ không ai yêu quý mình. Trong khi đó, nhân vật Jane Chapman của Shailene Woodley lại là nạn nhân của vụ cưỡng bức và phải gồng mình quên đi những ký ức đen tối, ám ảnh trong quá khứ để nuôi dạy con trai.

Celeste Wright đẹp xuất thần và sở hữu cuộc sống như mơ trong mắt người ngoài ẢNH: HBO

Đặc biệt, điểm nhấn thú vụ của phim phải kể đến sự xuất hiện của Nicole Kidman và câu chuyện bi kịch của nữ luật sư xinh đẹp mà minh tinh này thủ vai. Mỗi lần hiện diện trước màn ảnh, “thiên nga nước Úc” khiến người xem mê đắm bởi vẻ đẹp xuất thần, quý phái của nhân vật Celeste Wright - một luật sư thành đạt sở hữu tổ ấm mẫu mực với hai đứa con xinh xắn và người chồng điển trai. Thế nhưng, đằng sau cuộc sống đáng ghen tị ấy, cô phải chống chọi với những trò bạo lực từ gã chồng đam mê xác thịt bạo liệt. Bên cạnh những cảnh bạo hành tàn nhẫn, Nicole Kidman và bạn diễn Alexander Skarsgard đã có nhiều khoảnh khắc nóng bỏng, mãnh liệt trong phim, tô đậm thêm bi kịch của thứ gọi là bạo lực gia đình ẩn náu dưới lớp vỏ giả tạo, đẹp đẽ trong căn nhà của những kẻ thượng lưu.

Song vai diễn của minh tinh người Úc cũng ngập tràn những cảnh bạo lực dã man từ gã chồng cuồng nộ ẢNH: HBO

Thông qua việc mô tả những câu chuyện về cuộc sống của từng quý cô, Big Little Lies dựng nên một xã hội thu nhỏ mà ở đó, phụ nữ là những nhân vật chính luôn đau khổ, tị nạnh nhau, ghen tuông lẫn nhau, cảm thông cho nhau rồi đối đầu nhau. Cũng trong Big Little Lies, người ta quên mất đi việc chú ý vào những người đàn ông và xem sự xuất hiện của phái mạnh chỉ như gia vị khiến câu chuyện cuộc đời của các quý cô trở nên hấp dẫn hơn. Sự xuất hiện của Meryl Streep khiến nội dung Big Little Lies trở nên phức tạp, hấp dẫn hơn ẢNH: HBO

Mùa hai của phim phát sóng từ đầu tháng 6.2019 và ngày càng kịch tính với những chi tiết đang dần được hé mở. Sau khi tập 6 của phim khép lại vào hôm 14.7, khán giả đang mong chờ từng ngày để theo những câu hỏi đang bỏ ngỏ sẽ được hé lộ toàn bộ trong tập cuối trình làng vào ngày 21.7 tới. Liệu Madeline Mackenzie có thú nhận với người chồng yêu thương mình hết mực rằng cô đã phản bội anh để đi theo người đàn ông khác? Rốt cuộc Mary Louis có tìm được manh mối quan trọng để lý giải cái chết của con trai cô? Và Jane Chapman sẽ làm thế nào để mở lời nói với con trai của mình rằng cậu là kết quả của một vụ cưỡng bức?

Mùa hai xuất sắc nhưng lại quá muộn để chinh phục Emmy 2019

Cả hai mùa của Big Little Lies đều nhận được đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Trong mùa phim năm 2017, tác phẩm được trang đánh giá Rotten Tomatoes chấm tới 93% và nhận về “mưa lời khen” từ người xem. Trang này đánh giá tác phẩm kịch tính và có chất gây nghiện cao đồng thời mô tả bộ phim là ly kỳ và đầy khai sáng được dẫn dắt bởi những diễn viên hàng đầu.

Vai diễn Celeste trong mùa 1 từng giúp Nicole Kidman giành tượng vàng Emmy 2017 cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong loạt phim giới hạn và giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục loạt phim truyền hình giới hạn ẢNH: SHUTTERSTOCK

Mùa hai của phim cũng không có dấu hiệu giảm nhiệt khi tác phẩm vẫn nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình và những phản hồi tích cực từ công chúng. Trên Rotten Tomatoes, Big Little Lies hiện được chấm tới 94%. Metacritic cũng chấm tác phẩm trên với số điểm là 82/100, dựa vào ý kiến từ 34 nhà phê bình. Cây bút Ben Travers của tờ IndieWire đã viết một bài đánh giá tích cực cho Big Little Lies và kết luận rằng mùa 2 thực sự là một “con quái thú hoàn toàn khác” với nhiều chi tiết kịch tính, thú vị.

Ban tổ chức Emmy 2019 vừa công bố danh sách đề cử của giải thưởng năm nay. Khán giả không quá ngạc nhiên khi HBO - đơn vị sản xuất nên Big Little Lies, trở thành nhà đài nhận nhiều đề cử nhất. Tuy nhiên, Big Little Lies không có tên trong bất cứ hạng mục nào của Emmy lần thứ 71 trong khi đó, “người anh em” cùng công ty là Game of Thrones dẫn đầu khi sở hữu tới 32 đề cử. Tại mùa giải cách đây 2 năm, Big Little Lies cũng được vinh danh tại 8 hạng mục quan trọng, thế nhưng mùa hai của phim lại “mất hút” trong các hạng mục từ chính đến phụ.

Big Little Lies không có tên trong đề cử Emmy 2019 vì phát sóng ngoài thời gian mà ban tổ chức quy định. Phim sẽ được tính vào danh sách tranh giải của năm sau ẢNH: HBO

Lý giải về điều này, tờ Los Angeles Times hôm 16.7 cho biết danh sách của Emmy chỉ tính những tác phẩm được phát sóng trong khoảng thời gian từ 1.6.2018 đến 31.5.2019. Trong khi đó, Big Little Lies phát sóng vào ngày 9.6.2019 nên tác phẩm phải đợi đến giải Emmy năm sau mới có cơ hội đứng tên trong danh sách danh dự này. Như vậy, người hâm mộ lại phải chờ thêm một năm để theo dõi xem liệu Big Little Lies có giành được thành tích ngoạn mục trên mặt trận giải thưởng như “người tiền nhiệm” của nó từng đạt được.