'Ông hoàng phim kinh dị' James Wan sắp mở ra vũ trụ quái vật mới cho Universal

Đơn cử như tác phẩm kinh dị kinh phí thấp Saw (Lưỡi cưa - 2004) mà James Wan làm đạo diễn đã tạo nên "cú nổ" tại phòng vé khi đầu tư chỉ 1,2 triệu USD nhưng doanh thu toàn cầu trên 103,9 triệu USD. Tác phẩm Saw của ông "khai màn" cho hàng loạt phim ăn theo sau đó khi tính đến hiện tại, thương hiệu Saw đã ra mắt khán giả 8 phần phim, tổng doanh thu toàn cầu hơn 1 tỉ USD. Sau Saw, có thể điểm qua hai thương hiệu phim cũng do James Wan "đỡ đầu" và gây tiếng vang khắp thế giới là Insidious, The Conjuring với kỹ thuật làm phim hù dọa điển hình ở Hollywood. Và gần đây nhất, hai dự án do James Wan chỉ đạo là Furious 7 (2015) và Aquaman (2018) đều có doanh thu hơn 1 tỉ ÚD trên toàn cầu.