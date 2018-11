Loạt phim khoa học viễn tưởng khuấy động phòng vé cuối năm

The Spider-Man: Into the Spider-Verse (công chiếu 14.12)



The Spider-Man: Into the Spider-Verse (Người Nhện: Vũ trụ mới) của đạo diễn Bob Persichetti và Peter Ramsey sẽ đưa người xem vào một thế giới không chỉ có một Người Nhện mà rất nhiều Người Nhện. Nội dung tác phẩm kể về cuộc sống thường nhật của cậu bé Người Nhện Miles Morales , sống tại Brooklyn, Mỹ. Cũng với mô-típ quen thuộc là khuyến thiện trừng ác, hành trình chống lại hai ác nhân lần này là Prowler và Kingpin của Miles Morales không đơn độc khi bên cạnh cậu là những người bạn tài giỏi, tâm huyết, đồng thời cũng là những Người Nhện.

Nhân vật Miles Morales là Người Nhện da màu, và được xem là một trong những Người Nhện tiềm năng nhất trong Vũ trụ Người Nhện (Spider-Verse). Đó là một vũ trụ phức tạp. Trong phim, người xem bắt gặp sự xuất hiện của Người Nhện Peter Parker, người mà khán giả đã xem qua các phiên bản điện ảnh người đóng (live-action) của hãng Marvel. Trong Người Nhện: Vũ trụ mới phiên bản hoạt hình lần này, Peter Parker sẽ là người trực tiếp chỉ dạy cậu học trò "tập sự" Miles Morales.



Aquaman (công chiếu 14.12)

Ảnh: DC Entertainment Aquaman của hãng DC có nam diễn viên Jason Momoa, người từng tham gia trong loạt phim truyền hình Game of Thrones đóng

Aquaman: Đế vương Atlantis của hãng DC được kỳ vọng sẽ làm cân bằng lại cán cân danh tiếng lẫn doanh thu vốn bị Marvel "chễm chệ" ngồi lên. James Wan, người đứng sau những thương hiệu phim kinh dị như Insidious, The Conjuring sẽ ngồi vào ghế đạo diễn cho bộ phim lần này.

Tác phẩm lấy bối cảnh thủy cung Atlantis, được trị vì bởi Vua Orm (Patrick Wilson), nhưng vị vua này lại lên âm mưu hợp nhất Bảy vương quốc của Atlantis để tiêu diệt thế giới con người vì họ đã làm ô nhiễm môi trường biển suốt một thời gian dài. Aquaman (Jason Momoa), người em trai cùng mẹ khác cha với Vua Orm phải dấn thân tìm kiếm cây đinh ba huyền thoại của Vua Atlan nhằm ngăn chặn ý đồ hiểm độc của người anh mình. Cậu được sự giúp sức của công chúa Mera (Amber Heard) vốn là học trò của mẹ mình là Atlanna (minh tinh Nicole Kidman đóng). Câu chuyện mà James Wan mang đến cho khán giả không chỉ là câu chuyện giải cứu loài người mà còn là tình cảm gia đình xúc động.

Mortal Engines (công chiếu 14.12)

Ảnh: Media Rights Capital Điều gì ẩn giấu đằng sau thành phố London cổ xưa di động kia? Hãy chờ đến tháng 12 sẽ rõ

Mortal Engines (Cỗ máy tử thần) của đạo diễn Christian Rivers hứa hẹn "gây sốt" với hiệu ứng kỹ xảo hoành tráng. Lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế khi các thành phố bắt đầu tàn lụi, con người phải tập thích nghi để tồn tại trong hoàn cảnh các nguồn tài nguyên đã cạn kiệt. Tại Traction City, anh chàng Tom Natsworthy gặp gỡ một cô gái ngoại lai bí ẩn tên Hester Shaw. Hai nhân vật với hai nét tính cách hoàn toàn đối lập vô tình bị đẩy vào cuộc hành trình đương đầu với các thế lực nguy hiểm để giành lấy quyền lực và tiếp tục sự sống.

Bumblebee (công chiếu 21.12)

Ảnh: Paramount Pictures Bumblebee, tác phẩm anh hùng cứu thế giới nhuốm màu sắc ngôn tình sẽ ra rạp vào những ngày cuối năm 2018

Sau những "gạch đá" mà giới phê bình dành cho phần thứ năm của loạt phim Transformers là Transformers: The Last Knight (2017), hãng Paramount vẫn quyết tâm giữ cho loạt phim này tồn tại bằng cách làm tiếp phần phim ăn theo (spinoff) là Bumblebee. Bộ phim này là phần thứ sáu của loạt phim, nhưng lại là phần tiền truyện (prequel) kể về quá khứ của "chú ong vàng" Bumblebee. Đạo diễn của bộ phim này là một cái tên quen thuộc, Travis Knight, đạo diễn của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kubo and the Two Strings (2016).

Vẫn với mô típ quen thuộc là anh hùng giải cứu thế giới, Bumblebee kể về cuộc chiến giữa hai phe thiện và ác, trong đó người máy Bumblebee đóng vai trò then chốt trong việc chiến đấu chống lại bọn người máy độc ác Decepticon để giải cứu loài người. Bối cảnh phim diễn ra trong năm 1987 tại một bãi phế thải California, lúc này "chú ong vàng" Bumblebee vì bị truy đuổi, bị thương nên đã biến hình thành một chiếc ô tô màu vàng xỉn màu. Cô bé 18 tuổi Charlie (Hailee Steinfeld) tình cờ bắt gặp được Bumblebee trong bãi phế thải. Họ kết bạn với nhau và hành trình giải cứu thế giới của Bumblebee từ đó đã không còn là hành trình đơn độc nữa.

Alita: Battle Angel (công chiếu 21.12)

Ảnh: Twentieth Century Fox Alita: Thiên thần chiến binh được đầu tư kinh phí khổng lồ, liệu nó có làm nên kỳ tích cho hãng Twentieth Century Fox và phá vỡ định kiến về dòng phim chuyển thể trong thời gian gần đây?

Nhiều năm trở lại đây, việc chuyển thể phim từ nguyên tác truyện tranh hay tiểu thuyết viễn tưởng của Hollywood gặp nhiều thất bại, ví dụ như Ghost in the Shell (2017), trước đó nữa là John Carter (2012). Các nhà sáng tạo chịu áp lực là làm sao cho tác phẩm chuyển thể phải thật chất lượng, Alita: Battle Angel (Alita: Thiên thần chiến binh) của đạo diễn Robert Rodriguez cũng phải chịu áp lực chung đó. Nhà sản xuất của dự án lần này không ai khác ngoài "cha đẻ" của bộ phim tỉ USD Avatar - James Cameron. Được hãng Twentieth Century Fox rót ngân sách đến 200 triệu USD, Alita: Battle Angel trở thành "canh bạc" lớn của hãng trong cuối năm nay.

Bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng trong thế kỷ 26, tiến sĩ Ido (Christoph Waltz) nhặt được một người máy tên là Alita, ông đem về sửa chữa, "tân trang" cho Alita, từ đó cô trở nên hoàn thiện và sở hữu khả năng đánh đấm siêu hạng. Thế nhưng, cô phải chống lại những kẻ xấu có mưu đồ lợi dụng quá khứ của mình để làm những điều bất chính. Trong phim, người máy Alita do nữ diễn viên Rosa Salazar đóng. Điều đặc biệt là những nhà làm phim vẫn giữ nguyên kích thước đôi mắt to của Alita như trong phiên bản truyện tranh. Bộ phim Alita: Thiên thần chiến binh quy tụ dàn sao nổi bật ở Hollywood như Christoph Waltz (từng thắng giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong các phim Inglourious Basterds và Django Unchained), Michelle Rodriguez (góp mặt trong loạt phim Fast & Furious), Jennifer Connelly (từng thắng giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim A Beautiful Mind), Mahershala Ali (từng thắng giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Moonlight).