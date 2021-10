Loạt phim Trung Quốc bị tẩy chay vì xuyên tạc lịch sử, ghép 'đường lưỡi bò'

Mới đây nhất là vào giữa tháng 9, khán giả Việt bức xúc khi phim Trung Quốc lại lồng ghép bản đồ "đường lưỡi bò" trong bộ phim Nhất sinh nhất thế (Một đời một kiếp). Đây là phần hậu truyện của phim cổ trang Châu sinh như cố do hai diễn viên chính là Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân thủ vai. Cụ thể ở tập 13, nhân vật Thời Nghi (Bạch Lộc đóng) đi máy bay sang Đức, cô cầm xem hình bản đồ nhưng nhiều khán giả đã tinh ý phát hiện "đường lưỡi bò" dù chỉ lên hình có vài giây. Sự việc ngay sau đó đã được các fanpage phim ảnh Hoa ngữ và cư dân mạng lên án. Về phía nền tảng iQiyi, đơn vị phát hành này đã âm thầm cắt bỏ đoạn gây tranh cãi, không hề thông báo với khán giả.

Trước đó vào tháng 8, một số khán giả phát hiện ra ở tập 9 của phim Em là niềm kiêu hãnh của anh có hình ảnh "đường lưỡi bò" trong bản được chiếu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tại ứng dụng WeTV Việt Nam, bản đồ này bị làm mờ. Khán giả Việt bức xúc trước động thái đó của WeTV, nhiều người kêu gọi ngưng xem phim để tỏ rõ thái độ về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Bản đồ Trung Quốc với "đường lưỡi bò" phi pháp cũng xuất hiện trong tập 15 của bộ phim Em là thành trì doanh lũy của anh hồi tháng 3. Bản đồ Trung Quốc hiện rõ đường chín đoạn bằng các dấu gạch trắng. Khi phát hiện sự việc, khán giả Việt thể hiện bức xúc trên mạng xã hội vì Trung Quốc không tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ giữa nam cảnh sát Hình Khắc Lũy (Bạch Kính Đình) và nữ bác sĩ Mễ Kha (Mã Tư Thuần) khi gặp nhau trong một khóa huấn luyện cứu hộ khẩn cấp do đội đặc nhiệm SWAT tổ chức. Phim lồng ghép hình ảnh bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò trong khu chỉ huy.

Ngoài ra trong năm 2020, hình ảnh "đường lưỡi bò" cũng len lỏi trong các phim Trung Quốc như: Lấy danh nghĩa người nhà, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta. Tháng 8.2020, khán giả lên tiếng phản đối bộ phim truyền hình Lấy danh nghĩa người nhà vì cài cắm hình ảnh "đường lưỡi bò" trong tập 18. Trong tập phim này có cảnh một nhân vật bước vào thang máy, biển quảng cáo trong thang máy in hình bản đồ Trung Quốc có "đường lưỡi bò" phi lý. Bộ phim được phát sóng trên Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) từ ngày 10.8.2020, FPT Play và Keeng là các đơn vị mua bản quyền phát sóng tại Việt Nam sau khi đài Hồ Nam phát xong mỗi tập. Ngoài ra, khán giả Việt cũng phản ứng gay gắt bộ phim vì phát hiện bộ ba diễn viên chính Tống Uy Long, Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận từng ủng hộ "đường lưỡi bò". Năm 2018, cả ba diễn viên này đều chia sẻ hình ảnh bản đồ Trung Quốc cùng "đường lưỡi bò" cùng với dòng chữ: “Trung Quốc, một tấc đất cũng không thể thiếu”.

Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder), được phát trên nền tảng Netflix vào tháng 7.2020, cũng xuất hiện các hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp trên biển Đông. Trong tập 9, khi bị đòi quà sinh nhật, một nhân vật trong phim lờ đi bằng cách chỉ vào màn hình ti vi đang phát dự báo thời tiết , trên đó có bản đồ đường lưỡi bò. Cảnh này chỉ xuất hiện chưa đến một giây. Netflix sau đó phải cắt bỏ cảnh phim có bản đồ "đường lưỡi bò" này.