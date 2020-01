Loạt sao Hollywood tưng bừng đón năm mới 2020

Diva Mariah Carey chia sẻ khoảnh khắc đón năm 2020 bên cạnh hai con trên Instagram. Fox News cho biết giọng ca All i want for christmas is you đã không có một đêm giao thừa trọn vẹn khi tài khoản Twitter vừa bị hack và kẻ xấu đăng tải lên đó hàng loạt bài viết với nội dung phản cảm

ẢNH: INSTAGRAM NV