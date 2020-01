‘Lời nguyền’ tái xuất

The Grudge (Lời nguyền) tiếp tục đưa hình tượng ma nữ tóc dài kinh điển của phim kinh dị châu Á trở lại màn ảnh rộng, sau thành công của tác phẩm gốc tại Nhật Bản năm 2002 và phiên bản remake của Mỹ năm 2004.

So với các tác phẩm trước, The Grudge do Mỹ sản xuất lần này sở hữu phần nội dung rùng rợn hơn cả. Phim lấy ý tưởng từ truyền thuyết dân gian Nhật Bản nổi tiếng về linh hồn báo thù.