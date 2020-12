Lôi Vũ thành kịch cổ trang

Vào vai bà Bạch Cúc trong bộ phim Hướng dương ngược nắng, NSND Thu Hà cho thấy một hình ảnh khác so với những vai diễn trước đây của chị.

Theo Deadline, loạt phim truyền hình kinh điển Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House On The Prairie) sẽ được hãng Paramount reboot (làm mới).