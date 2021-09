Luật sư Britney Spears đề nghị hủy quyền giám hộ cô tại phiên tòa ngày 29.9

Trong đơn đệ trình lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles, luật sư Mathew Rosengart yêu cầu tòa hủy quyền giám hộ vào ngày 29.9 đối với cha Britney Spears - ông Jamie Spears và đưa một người khác tạm thời thay thế.

"Britney Spears sẽ chỉ định một người giám hộ tạm thời, ngắn hạn để thay thế ông Jamie Spears cho đến khi quyền này hoàn toàn chấm dứt”, đơn gửi tòa ghi.

Jamie Spears được tòa án bổ nhiệm giám hộ các công việc cá nhân và tài sản khoảng 60 triệu USD của nữ ca sĩ từ năm 2008.

Giọng ca Stronger nói với tòa án vào tháng 6.2021 rằng cha đang kiểm soát chặt và cô muốn thoát khỏi quyền giám hộ nhưng không yêu cầu về mốc thời gian. Tuy nhiên đến nay thì Britney Spears đã chính thức đệ đơn yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ của cha. Phiên điều trần công khai tiếp theo trong vụ án được ấn định vào ngày 29.9.

Trong một động thái bất ngờ, Jamie Spears cho biết qua các tài liệu gửi tòa án hồi đầu tháng 9 rằng ông ủng hộ việc chấm dứt quyền giám hộ vì hoàn cảnh đã thay đổi.

Jodi Montgomery đang giám hộ việc chăm sóc cá nhân hằng ngày và điều trị y tế của Britney Spears ủng hộ chấm dứt quyền quản lý tài sản của ông Jamie Spears, theo đơn mới gửi của luật sư Mathew Rosengart.

Người phát ngôn của Jodi Montgomery và Jamie Spears không trả lời hay bình luận vụ việc.

Chuyện tranh chấp quyền giám hộ Britney Spears bùng lên một phần do người hâm mộ bắt đầu chiến dịch #FreeBritney trên mạng xã hội và bộ phim tài liệu về cuộc đời nữ ca sĩ của The New York Times được trình chiếu.