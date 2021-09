Luật sư Nguyễn Vân Nam cãi 'máu lửa' vụ 'Thần đồng Đất Việt' qua đời vì Covid-19

Sau 10 ngày nhập viện, mặc dù được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng GS.TS Khoa học Luật Nguyễn Vân Nam đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, hồi 22 giờ 30 phút ngày 7.9.

Ông Hoàng Nhơn (Công ty sách Khai Tâm) nhắc lại kỷ niệm không quên với GS.TS Khoa học Luật Nguyễn Vân Nam: "Trong một buổi Talk & Think do trường PACE tổ chức cách đây gần 10 năm, tôi có ngồi nghe luật sư Nguyễn Vân Nam diễn thuyết một số ý niệm về luật, trong đó có Luật Cạnh tranh ở Đức và châu Âu nói chung. Ông còn dẫn ra vài trường hợp người ta kiện nhau vì những mẫu quảng cáo phạm luật, như: giày ở đây rẻ hơn...; chất lượng giày này là tốt nhất... khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về đạo đức của người làm kinh doanh . Mới đó mà giờ hay tin ông Nam đã mất tối hôm qua do nhiễm Covid-19 kèm với bệnh nền. Xin cầu nguyện cho anh linh của ông sớm được siêu thoát và vãng sanh nơi an lành".