Luật sư nói gì vụ Facebooker Lương Hoàng Anh đưa tin sai về tỏi Lý Sơn?

Công an Quảng Ngãi vừa có công văn đề nghị Cục A05, Bộ Công an phối hợp để tìm chủ nhân tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh thông tin sai lệch về tỏi Lý Sơn. Cụ thể, theo nội dung công văn thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Quảng Ngãi phát hiện tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh đăng tải thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai lệch, vô căn cứ về tỏi Lý Sơn. Điều này làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị của huyện đảo. Phía Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định thông tin mà Facebooker này đăng tải đã gây hoang mang, bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Lý Sơn nói riêng. Cũng trong công văn, đến ngày 5.2.2020, Facebooker Lương Hoàng Anh đã khóa trang cá nhân. "Để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Cục A05, Bộ Công an phối hợp truy tìm chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh (đối tượng hiện ở đâu? làm gì?…) để có hướng đấu tranh, xử lý theo quy định", công văn viết.