Luật sư nói gì vụ Trấn Thành, Hari Won bị antifan xúc phạm?

Thông tin Trấn Thành bức xúc nhờ công an vào cuộc vì bị antifan xúc phạm Hari Won nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên trang cá nhân, diễn viên Trạng Quỳnh không giấu được sự bức xúc khi một tài khoản mang câu chuyện giọng ca Hương đêm bay xa bị ung thư ảnh hưởng đến việc sinh con và dùng những lời khiếm nhã để nói về cô. Người này bình luận: “Chưa nghe câu con cái là hạnh phúc của cha mẹ hả, cần gì nhiều thứ khác. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tham tiền làm chết xác cuối cùng cúng cho bác sĩ đó. Đời có vay có trả mà, rất công bằng".

Trấn Thành cho biết anh không hài lòng khi người thân của mình bị xúc phạm dù trước đó, nam danh hài đã sẵn sàng nếm chịu thị phi khi làm nghệ sĩ. Anh viết: "Nếu bạn chỉ viết vu vơ một bình luận tôi cũng còn bỏ qua được. Đằng này là trả lời từng fan của tôi và liên tục nguyền rủa gia đình tôi bằng những lời cay nghiệt và tỏ ra cực kỳ khoái chí với việc đó. Như bạn đã viết cuộc đời này trả giá nhanh lắm. Đúng, và bạn sắp phải trả giá cho hành động vừa rồi đây", nam danh hài viết.

Đồng thời, ông xã Hari Won cho biết sẽ nhờ công an can thiệp vụ việc lần này. “Mất bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ truy lùng ra bạn. Mọi người giúp tôi truy ra nhân vật này nhé. Xin cảm ơn", anh thẳng thắn.

Thông tin này nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người không khỏi bức xúc trước những bình luận kém văn hóa của antifan và ủng hộ cách hành xử của ông xã Hari Won . Liên quan đến câu chuyện này, luật sư Nguyễn Hoài Nghĩa chia sẻ: “Không phân biệt chủ thể bị xúc phạm, vu khống là ai, tất cả đều bị xử lý như nhau theo quy định của pháp luật”.

Dòng trạng thái bức xúc của ông xã Hari Won Ảnh: Chụp màn hình

Theo luật sư Nghĩa, hành vi xúc phạm Trấn Thành có thể bị xử lý theo điểm G, khoản 3, điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 3.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo ông, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

“Về pháp luật dân sự thì hành vi xúc phạm vi phạm điều 34, bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình. Hành vi của antifan vi phạm điểm D, E, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định nghiêm cấm các hành vi đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, luật sư Nghĩa giải thích.

Đồng thời, luật sư Nghĩa cho biết mức bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được quy định tại điểm a, b, c khoản 1, điều 592 bộ luật Dân sự 2015. Bên cạnh đó, người vi phạm còn phải chịu thêm khoản bồi thường về tổn thất tinh thần. Theo ông, mức bồi thường này do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.