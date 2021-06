'Luca', phim hoạt hình người cá của Pixar được khen vui nhộn

Phim Luca hiện được chấm đến 91% trên Rotten Tomatoes, nhận chứng nhận "tươi". Tuy nhiên trên trang Metacritic, phim chỉ nhận điểm khá là 7,3/10. Dù vậy, điểm chung là các cây bút vẫn khen ngợi phim về nhiều mặt. Tác phẩm của đạo diễn Enrico Casarosa lẽ ra đã ra mắt khán giả rộng rãi tại rạp Bắc Mỹ nếu không bị dịch Covid-19 ảnh hưởng, khiến cho các nhà sản xuất phát phim trực tuyến trên Disney+.

Phim lấy cảm hứng sáng tạo chủ yếu từ nguồn chất liệu dân gian của Ý, kể về hai quái vật biển là Luca và bạn cậu, có khả năng biến thành người khi lên bờ và hai sinh vật này đã có mùa hè đáng nhớ tại một thị trấn ven biển của Ý. Trang Rotten Tomatoes nhận định, qua tác phẩm mới nhất này, xưởng hoạt hình Pixar luôn giữ phong độ trong việc chạm vào cảm xúc của mọi lứa tuổi.

Trang Tribune News Service nhận xét, phim Luca có cốt truyện quen thuộc, gợi người xem nhớ đến tác phẩm hoạt hình kinh điển Nàng tiên cá (1989) của Disney khi các sinh vật huyền thoại của biển khơi mơ về một cuộc đời trần thế, nhưng phiên bản năm 2021 này lại là câu chuyện của các cậu bé, nam tính hơn. Trang này nhận xét, tuy quen thuộc về tứ phim nhưng Luca vẫn là một tác phẩm xuất sắc khác đến từ hãng Pixar (mặc dù đây là lần đầu tiên đạo diễn Enrico Casarosa chỉ đạo phim dài).

Phim hoạt hình Luca phát trên Disney+ ngày 18.6 (giờ địa phương) Ảnh: Pixar

Phim Luca được nhà làm phim Enrico Casarosa sáng tạo một phần dựa trên nguồn cảm hứng là tuổi thơ của ông. Trang Movie Mom thì đánh giá: "Đạo diễn Enrico Casarosa mang đến cho chúng ta một tình yêu thẳm sâu về nơi mà anh ấy lớn lên... Phim có thể không khiến bạn khóc nhưng lại đủ khiến bạn kinh ngạc".

Dẫu vậy, vẫn có ý kiến đánh giá khác chú trọng về khía cạnh giới tính của tác phẩm này. Như Vanity Fair khi tờ này so sánh Luca với tác phẩm đồng tính Call Me by Your Name (2017) và đặt ra nghi vấn rằng phải chăng Luca như là sự "mở màn" của xưởng Pixar về chủ đề đồng tính trong phim thông qua hình ảnh hai cậu bé nhân vật chính. Tờ này cũng cho biết, đạo diễn Enrico Casarosa từ chối ý kiến cho rằng Luca là một phim đồng tính. Vanity Fair nhìn chung nhận định Luca là một phim hay, dễ thương, vui nhộn. Trong trả lời của đạo diễn Enrico Casarosa trên trang Yahoo Entertainment hồi cuối tháng 2 năm nay, ông xác nhận Luca là phim về tuổi trưởng thành.