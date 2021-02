'Luca', phim hoạt hình người cá mới nhất của Pixar, tung trailer

Trailer và những hình ảnh mới nhất về dự án phim hoạt hình Luca (Enrico Casarosa đạo diễn) được tung ra hôm qua tính theo giờ Mỹ nằm gần kề ngày mà dự án gây chú ý bấy lâu - Raya and the Last Dragon do các đạo diễn Carlos López Estrada, Don Hall cầm trịch (cũng của Disney) sắp ra mắt đầu tháng 3 tới. Cả 2 phim này đều do Disney nắm quyền phát hành, nhưng chỉ có Luca là do Pixar sản xuất. Trước đó, bộ phim anh em của Luca nhận được nhiều tiếng vang đến từ xưởng sản xuất Pixar là Soul của đạo diễn Pete Docter.