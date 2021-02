Nhiều bom tấn được 'nhá hàng' tại sự kiện Super Bowl 2021

Công chiếu trước Old, phần thứ 9 của loạt phim Fast & Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm) dự kiến khai hỏa ngày 28.5. Phim do đạo diễn Justin Lin chỉ đạo, người sẽ tiếp tục "cầm trịch" hai phần 10 và 11 sắp tới - hậu truyện Fast & Furious 9 - của thương hiệu đua xe đình đám này. Justin Lin có nhiệm vụ "khép lại" kỷ nguyên đua xe Fast & Furious trên màn bạc vốn ra mắt phần đầu cách nay hai thập niên. Fast & Furious 9 có sự góp mặt của các diễn viên quen thuộc từ các phần trước đó như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron...

Bên cạnh hai dự án trên được "nhá hàng" tại Super Bowl 2021, hãng Disney cũng không quên tận dụng cơ hội này để tung ra đoạn giới thiệu về phim hoạt hình Raya and the Last Dragon lấy cảm hứng từ văn hóa châu Á. Do hai đạo diễn Don Hall và Carlos López Estrada (trước đó Don Hall từng làm phim Big Hero 6) chỉ đạo, phim kể về nữ chiến binh dũng cảm Raya (Kelly Marie Tran lồng tiếng) lên đường đi tìm rồng thiêng để giúp cho vùng đất của cô trở lại yên bình như 500 năm trước, thuở mà con người và loài rồng chung sống hòa thuận trước khi quỷ dữ hiện hình. Trên đường đi, Raya nhận được sự giúp đỡ của chú rồng Sisu (Awkwafina lồng tiếng). Phim dự kiến xuất xưởng cùng thời gian chiếu trên nền tảng xem phim trực tuyến Disney+ là ngày 5.3 tới.