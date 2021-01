‘Raya và rồng thần cuối cùng’ tung trailer mãn nhãn

Raya and the last dragon (Tựa Việt: Raya và rồng thần cuối cùng) là tác phẩm thứ 59 của hãng phim hoạt hình nổi tiếng bậc nhất thế giới Walt Disney. Đây cũng là bộ phim hoạt hình đầu tiên của “Nhà chuột” lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Nam Á. Bộ phim kể về cuộc hành trình thú vị và hoành tráng của nàng công chúa Raya tại thế giới tưởng tượng Kumandra - nơi con người và loài rồng chung sống hòa thuận từ lâu. Nhưng khi một thế lực xấu xa đe dọa vương quốc, loài rồng đã hi sinh thân mình để cứu nhân loại. 500 năm đã trôi qua, thế lực tà ác kia đã quay trở lại và Raya buộc phải một mình lãnh trọng trách truy tìm rồng thần cuối cùng trong truyền thuyết để khôi phục lại vương quốc bị chia rẽ và đoàn kết người dân.