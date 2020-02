Lương Thế Thành tình nguyện trông con 6 tháng cho vợ đi đóng phim

Nhiều năm dành thời gian cho gia đình, sinh em bé và đầu tư hết mọi thời gian cho con trai cưng, bà xã Lương Thế Thành chính thức trở lại màn ảnh nhỏ bằng dự án phim đầy tâm huyết của đạo diễn - NSƯT Lưu Trọng Ninh mang tên Cát đỏ, dự kiến sẽ được phát sóng vào giữa năm 2020.

Suốt nhiều tháng qua, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Diễm hầu hết đều khoe những khoảnh khắc ở phim trường là đồi cát, bãi biển đầy nắng và gió ở Bình Thuận, nơi đoàn phim “đóng đô” chính để thực hiện cho toàn bộ dự án phim. Khác với những vai diễn hiền lành, xinh đẹp hay tiểu thư con nhà giàu có, Thúy Diễm ở Cát đỏ là một nhân vật hoàn toàn khác. Chính nữ diễn viên cũng thú nhận đây là vai diễn khó nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của mình, nó đòi hỏi sự hi sinh, dám nghĩ dám làm mà mười mấy năm làm nghề cô mới có sự trải nghiệm thú vị và khó khăn đến như thế này.

Thúy Diễm kể ông xã không chê đen đúa, xấu xí khi cô phải phơi đen da trên đồi cát để vào vai diễn mới trong phim Cát đỏ Ảnh: NVCC

Ngày nhận kịch bản phim của đạo diễn - NSƯT Lưu Trọng Ninh, nữ diễn viên 8X lo lắng và phân vân bởi vai diễn Nhớ trong phim này hoàn toàn không giống với cô hiện tại. Đạo diễn không chỉ đòi hỏi cô tăng cân, phơi da đen thật đen, để mặt mộc hoàn toàn, không trang điểm lớp phấn kem nào mà hơn nữa cô phải biến hóa thành cô gái sống ở đồi cát nắng và gió khắc nghiệt phải biết cưỡi ngựa, lái xe bán tải, biết làm nước mắm và nhất là biết… đánh nhau. Hơn thế nữa, Thúy Diễm phải “đóng đô” cùng đoàn phim gần nửa năm ròng ở Bình Thuận, Phú Yên để quay phim. Quá nhiều điều kiện đòi hỏi từ đạo diễn khiến cô suy nghĩ và lo lắng bởi cô còn có gia đình, con cái, không biết sự hi sinh ấy liệu giúp cô có vai diễn đáng nhớ trong lòng khán giả không?

Cô hi vọng khán giả sẽ nhìn thấy sự cố gắng, nỗ lực của bản thân dành cho vai diễn khi phim phát sóng vào giữa năm 2020 Ảnh: NVCC

“Tất cả mọi vướng mắc ấy của tôi hoàn toàn được tháo gỡ, xoa diệu và giải quyết hết khi ông xã trấn an rằng anh sẽ ngưng nhận phim, ở nhà 6 tháng trông bé Bảo Bảo cho tôi đi quay phim xa nhà. Còn việc phải mập lên vài ký, phơi da ngăm đen đi và phải học nhiều thứ cho vai Nhớ là những thứ tốt để tôi trau dồi khả năng của bản thân chứ không có gì e ngại… Anh Thành phân tích mọi thứ tích cực và hi sinh công việc riêng để vợ an tâm khăn gói lên đường là điều tôi biết ơn và xúc động nhất. 3 tháng quay ở Bình Thuận, tôi được về nhà đón tết cùng gia đình và sau đó lại lên đường tiếp tục một nửa hành trình còn lại ở Bình Thuận, Phú Yên. Vất vả lắm nhưng tôi thấy vui vì toàn tâm toàn sức cho vai diễn mà không nghĩ ngợi nhiều. Tôi hi vọng vai nhớ sẽ có nhiều sự thú vị và bất ngờ cho khán giả”, Thúy Diễm chia sẻ.

Trở về nhà đón Tết Nguyên đán sau 3 tháng “đóng đô” ở Bình Thuận, Thúy Diễm xuất hiện với làn da đen trước mặt chồng. Không chê vợ xấu xí, Lương Thế Thành càng thích sự khỏe khoắn và cá tính của vợ. Anh ủng hộ hoàn toàn sự "lột xác" của Thúy Diễm và ủng hộ, động viên cho vợ hi sinh hết mình cho vai diễn.