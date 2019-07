Lưu Diệc Phi giả trai, đánh trận hùng hục trong trailer Mulan bản người đóng

Đoạn trailer dài gần 2 phút của Disney đưa người xem trở về ngôi làng nhỏ ở đất nước Trung Hoa xưa, nơi có gia đình họ Hoa sinh sống. Tác phẩm làm lại phiên bản người đóng này được đạo diễn bởi Niki Caro (đạo diễn của Zookeeper’s Wife) sau nhiều lần "Nhà Chuột" loay hoay với việc tìm đạo diễn. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong trailer đó là nàng Mộc Lan cưỡi chú ngựa thân thuộc băng qua một trảng cỏ, tiến về phía ngôi làng của mình. Sau đó, các chi tiết sinh hoạt thường nhật của gia đình họ Hoa dần được hé lộ: các thành viên quây quần bên mâm cơm ấm cúng, ba mẹ Mộc Lan tìm được người mai mối cho nàng...

Dàn sao Hoa ngữ đình đám Củng Lợi, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan tham gia vào Hoa Mộc Lan bản người đóng Ảnh: Getty Images

Người đẹp Trung Quốc Lưu Diệc Phi được chọn vào vai diễn kinh điển Hoa Mộc Lan. Được làm lại từ bản phim cùng tên năm 1998 của các đạo diễn Tony Bancroft, Barry Cook, bản phim mới nhất kể về nữ anh hùng Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân đánh giặc, bảo vệ bờ cõi nước nhà. Câu chuyện dựa trên truyền thuyết Trung Hoa về nữ tướng cùng tên từng được đón nhận tại thị trường điện ảnh Mỹ, thu về cho "ông lớn" Disney trên 304 triệu USD toàn cầu khi đó.

Bản phim người đóng của nữ đạo diễn New Zealand Niki Caro được đầu tư kinh phí ước tính lên đến 290 triệu USD, một số tiền rất lớn mà Disney rót vào dự án đầy tham vọng này. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh thứ hai của Disney do nữ đạo diễn, có kinh phí vượt mốc 100 triệu USD (trước đó là tác phẩm A Wrinkle in Time của nữ đạo diễn Ava DuVernay).

Quân Hung Nô trong bản phim mới sẽ có thêm đồng minh đắc lực là phù thủy Ảnh: Disney

Đội ngũ sản xuất Hoa Mộc Lan lần này góp phần "bảo chứng" cho chất lượng của tác phẩm. Giang Chí Cường, nhà sản xuất của các tác phẩm nổi tiếng như Ngọa hổ tàng long (2000) (thắng giải Oscar phim Nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất), Anh hùng (2002), Thập diện mai phục (2004), Sắc, giới (2007)... ngồi vào ghế sản xuất cho dự án lần này. Viết kịch bản cho tác phẩm là đội ngũ biên kịch lên đến 4 người. Ngoài ra, dàn diễn viên của phim toàn sao nổi tiếng ở Trung Quốc như Lý Liên Kiệt (vai Hoàng đế Trung Hoa), Chân Tử Đan (quân sư của Hoa Mộc Lan), Củng Lợi (nữ phù thủy phản diện, sở hữu nhiều quyền năng)...

Nhân vật Hoa Mộc Lan vẫn có nhiều điểm trung thành với bản gốc năm 1998 Ảnh: Disney

Các nhà làm phim vẫn trung thành với bản phim gốc ra đời cách nay 21 năm đó là phim lấy bối cảnh Trung Hoa xưa nhưng nhân vật vẫn nói tiếng Anh. Với kỹ xảo ngày càng tân tiến, đất nước, văn hóa Trung Hoa hiện lên lộng lẫy, rực rỡ qua các khung hình. Nhân vật Mộc Lan của Lưu Diệc Phi hiện lên vừa yêu kiều, tha thướt nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ, kiên cường qua các hành động cô luyện kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung, giao đấu, bay lượn...

Song trailer cũng cho thấy nhiều khác biệt so với phần phim gốc đó là có rất ít các chi tiết về phép thuật, hư cấu. Ví dụ như không thấy xuất hiện hình ảnh chú rồng Mộc Tu, chú dế Cri-kee, nhưng bù lại, chú ngựa Khan đen tuyền của Mộc Lan vẫn xuất hiện cùng cô trên chiến trường.

Hoa Mộc Lan bay nhảy nhanh nhẹn, chiến đấu hùng hục chẳng thua nam nhi Ảnh: Disney

Quyết định thay đổi, thậm chí lược bỏ nhiều vấn đề của bản phim gốc trong bản phim mới này của các nhà làm phim gây nhiều tranh cãi trong khán giả. Sự thay đổi nhân vật chỉ là bề nổi. Trong suốt trailer khán giả không thấy nàng Mộc Lan ca hát say sưa như bản phim cũ. Nhà soạn nhạc cho bản phim 1998 là Jerry Goldsmith mất năm 2004, người đảm nhiệm phần âm nhạc cho bản phim mới lần này là nhà soạn nhạc nổi tiếng Harry Gregson-Williams. Trong số nhiều bản phim làm lại sau này của Disney như Beauty and the Beast, Aladdin... yếu tố nhạc kịch vẫn được duy trì, nhưng với Mulan, các nhà làm phim đã mạnh tay lược bỏ nó đi.

Hoa Mộc Lan dự kiến khởi chiếu vào ngày 27.3.2020.