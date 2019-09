Lưu Thiên Hương khóc nức nở trên sân khấu 'The Voice Kids'

Trong vòng thi này, phần trình diễn của bé Khánh An khiến các huấn luyện Lưu Thiên Hương và Phạm Quỳnh Anh bật khóc. Bé Khánh An thể hiện ca khúc An do chính nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sáng tác dành riêng cho bé để tặng người mẹ bị ung thư. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết gia đình bé Khánh An phát hiện mẹ bé bị ung thư ngay lúc Khánh An tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2019 và nữ nhạc sĩ viết bài hát này hoàn toàn dựa trên cảm xúc của bé Khánh An và mẹ.

Trong hậu trường Khánh An bật khóc chia sẻ: “Khi vòng Thách đấu bắt đầu thì mẹ con mới mổ xong, lúc đó con đi vào bệnh viện, mẹ rất mệt chưa thể nói chuyện được, con rất thương mẹ. Bay vào đây, mẹ con cũng chưa cắt chỉ vì mới 6 ngày, những ngày tập luyện mẹ con đều cố gắng đưa con đến tập, trong lúc con tập mẹ đều ở dưới đợi để xem con hát tốt không. Mẹ con cũng thích hát, vì ngày xưa không đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ, mẹ con mong muốn truyền lại đam mê của mẹ cho con”. Bằng tất cả tình cảm của mình dành cho mẹ, Khánh An đã có phần trình diễn xuất sắc và chạm đến trái tim của khán giả. Không khí của cả trường quay trở nên lắng đọng vì ý nghĩa đặc biệt của bài hát đồng thời một số khán giả đã không kiềm được nước mắt khi nghe Khánh An cất giọng hát.

Dàn khách mời hỗ trợ khiến cho các phần thi của các bé “bùng nổ” Ảnh: BTC

Các huấn luyện viên cũng chăm chú theo dõi tiết mục của Khánh An, riêng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã khóc nức nở trên “ghế nóng” khi xem học trò trình diễn. Phạm Quỳnh Anh cũng không giấu được xúc động. Kết phúc phần trình diễn, Khánh An đã chạy xuống sân khấu ôm mẹ đang ngồi dưới hàng ghế khán giả khiến cả trường quay rơi nước mắt. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Hương Giang cũng dành nhiều lời khen cho phần thể hiện đầy cảm xúc của bé Khánh An. Tất cả các huấn luyện viên đều mong muốn bé Khánh An sẽ làm tốt hơn trong các vòng tiếp theo để đẩy sẽ là món quà đặt biệt dành cho mẹ.

Trong đêm Mini show, chị gái của Lưu Hương Giang đã trình làng bốn sáng tác mới dành riêng cho các học trò. Các ca khúc lần lượt như Quạt giấy, Đồ chơi đất, Cánh chim lạc và Vè con cá được các bé thể hiện một cách xuất sắc. Đặc biệt, phần trình diễn ca khúc Cánh chim lạc của bé Minh Tâm khiến cho huấn luyện viên Phạm Quỳnh Anh ngỡ ngàng. Mặc dù ở tập trước, huấn luyện viên Dương Cầm từng khuyên thí sinh nhí này hạn chế phô diễn những nốt cao nhưng Lưu Thiên Hương vẫn giữ vững quan điểm để Minh Tâm phát triển giọng ca thiên phú của bản thân. Bên cạnh đó, ca khúc Vè con cá với giọng ca của bé Hiểu Minh khiến cho khán giả phấn khích. Đây cũng là lần đầu tiên Hiểu Minh thử sức với dòng nhạc sôi động.

Ngoài ra, đội huấn luyện viên Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đã nhận được sự hỗ trợ của các khách mời như Lâm Bảo Ngọc, nhóm The Wings, nhóm S Girls và nhóm Dominix trong các phần thi của các thí sinh nhí. Kết thúc phần thi, Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương lựa chọn Minh Tâm, Minh Châu, Khánh An bước tiếp vào vòng trong. Chương trình phải nói lời chia tay với cậu bé Hiểu Minh trong sự tiếc nuối của khán giả, huấn luyện viên Lưu Thiên Hương đã rớt nước mắt khi phải chia tay cậu học trò đáng yêu của mình.