Lý do Megan Fox không tiếp tục tham gia 'New Girl'

Ở mùa 5 của New Girl, nhân vật Jessica "Jess" Christopher Day do Zooey Deschanel đóng có công việc phải đi xa. Căn phòng gắn bó với cô suốt bốn mùa phim trước tạm chuyển cho một nhân vật mới có tên Reagan Lucas do Megan Fox thể hiện.

Theo Screen Rant, nhân vật Reagan Lucas của Megan Fox đóng vai trò tạo ra sự căng thẳng cho câu chuyện vào giai đoạn kết thúc. Sau khi mối quan hệ của Nick (Jake Johnson) và Jess dần trở nên cũ kỹ, rơi vào nhàm chán, việc bổ sung Reagan đã tiếp thêm năng lượng mới cho câu chuyện, giúp tăng thêm khả năng cặp đôi này kết thúc viên mãn với nhau. Bên cạnh đó, nhân vật Reagan có tính cách hoàn toàn trái ngược với Jess, và là nguồn bổ sung cần thiết để tạo nên những mâu thuẫn kịch tính cho bộ phim.

Megan Fox (trái) diễn xuất trong sitcom New Girl Ảnh: Screen Rant

Reagan Lucas làm nhiệm vụ "châm ngòi", trở thành chất xúc tác đưa hai con người nên ở bên nhau trở về với nhau. Vào thời điểm hai nhân vật chính đoàn tụ, New Girl không còn lý do gì để giữ nhân vật Reagan thêm nữa. Reagan cũng được tiết lộ là đã tìm thấy công việc mơ ước của cô ở một nơi khác - lý do hoàn hảo để nhân vật biến mất trong những phần phim tiếp theo.

Ngoài ra, Megan Fox cũng đã lên kế hoạch cho những dự định của mình sau khi rời New Girl. Về cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên hạnh phúc chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ ba, Journey River Green vào năm 2016. Sau đó, cô chọn tập trung xuất hiện trên các bộ phim truyền hình nhiều tập.