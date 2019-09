Mạc Can chia tiền giúp đồng nghiệp Mai Trần lo chi phí phẫu thuật

Trên trang cá nhân, Diệp Chấn Thanh chia sẻ loạt hình ảnh của Mạc Can và Mai Trần kèm theo câu chuyện xúc động giữa hai nghệ sĩ. Theo chia sẻ của nam diễn viên, ngày nghệ sĩ Mạc Can nhập viện, tình hình sức khỏe đi không nổi, Mai Trần đã dành thời gian lên thăm ông. Đến thời điểm hiện tại, khi sức khỏe đã ổn định, nghệ sĩ sinh năm 1945 dành thời gian xuống động viên tinh thần đồng nghiệp.

Diệp Chấn Thanh kể lại: “Hôm nay chú Mạc Can hay tin chú Mai Trần phải mổ cái chân nằm một chỗ, không đi lại được. Chú Can nhờ đẩy xuống dưới, để chú trực tiếp hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông bạn già mình. Cảm động hơn, chú Mạc Can san sẻ với chú Mai Trần mấy triệu của quý khán giả gửi đến để phụ chú Trần lo viện phí. Giữa đêm TP.HCM hiu lạnh, một mùa Trung thu nữa lại về nhưng cái tình nghệ sĩ lúc này thấy ấm áp lắm".

Khoảnh khắc xúc động của hai nghệ sĩ gạo cội Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Diệp Chấn Thanh nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động cũng như ngưỡng mộ trước tình cảm mà các nghệ sĩ gạo cội dành cho nhau. Đồng thời, bạn bè, đồng nghiệp mong muốn hai nghệ sĩ mau chóng khỏi bệnh. Một tài khoản viết: “Ôi tình người nghệ sĩ thật ấm áp. Chúc bác Mạc Can, Mai Trần mau bình phục, khán giả thương yêu quá". “Tình người nghệ sĩ lá lành đùm lá rách . Rất hâm mộ chú Mạc Can từ lúc con còn nhỏ. Chúc hai chú mau chóng bình phục và có thật nhiều sức khỏe", khán giả khác ngưỡng mộ.

Trước đó, thông tin nghệ sĩ Mạc Can nhập viện nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nghệ sĩ sinh năm 1945 chia sẻ khi ông đang đi đường thì bị say nắng nên dừng xe để nghỉ ngơi. Thấy tình trạng sức khỏe của ông không ổn, một số người dân đưa ông vào bệnh viện. Theo chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Phương Điền, kết quả chụp X-Quang cho thấy Mạc Can bị loét dạ dày, chỉ cần điều trị vài ngày là có thể xuất viện. Trong thời gian nam diễn viên nhập viện, nghệ sĩ Mai Trần đang điều trị cùng bệnh viện vẫn dành thời gian đến thăm đồng nghiệp.