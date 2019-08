Macaulay Culkin gây sốt với ngoại hình xuống dốc khi trở lại 'Ở nhà một mình 2019'

Công chúng một phen dậy sóng khi nam tài tử Macaulay Culkin đăng tải bức ảnh trên Twitter úp mở về việc trở lại với siêu phẩm điện ảnh năm 1990. Theo đó, bức ảnh mô tả lại khung cảnh kinh điển lúc Kevin đang ngồi ăn vặt trên ghế sofa trong khi cả gia đình cậu đang trong kỳ nghỉ ở Paris. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ chính là cậu bé năm nào giờ đã 37 tuổi.

Đi kèm với bức ảnh gần 30.000 lượt yêu thích là dòng trạng thái: “Phiên bản cập nhật của Home Alone sẽ trông như thế này”. Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng, nhiều người tỏ ra vô cùng ngao ngán trước ngoại hình xuống dốc của sao nhí lừng danh. Nam diễn viên Macaulay Culkin để lộ thân hình phì nhiêu, bụng bia cùng trang phục thoải mái quá mức.

Đáp lại những hoài nghi từ phía khán giả, đại diện phía Disney cũng lên tiếng xác nhận. Chia sẻ trên CNN, Bob Iger, Giám đốc điều hành của Disney cho biết: “Hãng sẽ "tái hiện" bộ phim kinh điển Giáng sinh thập niên 1990 cho dịch vụ phát trực tuyến”. Ngoài ra, đơn vị này cũng tiết lộ sẽ thực hiện lại các bộ phim từng gây bão như: Night at the Museum, Cheaper by the Dozen và Diary of a Wimpy Kid.

Hình ảnh kém sắc gần đây của nam diễn viên Macaulay Culkin Ảnh: Twitter NV

Hiện tại, nội dung cũng như ngày phát hành của bộ phim chưa được tiết lộ cụ thể. Xoay quanh sự kiện này, nhiều người hâm mộ cho rằng ý tưởng về cốt truyện lần này chắc chắn sẽ thay đổi. Theo như dự đoán của một số khán giả, ngôi sao Macaulay Culkin sẽ thủ vai phụ huynh trong phiên bản 2019 và mở ra một câu chuyện mới phát triển trên nền tảng nội dung được yêu thích năm nào.

Trước đó, Disney đã mạnh tay mua lại hầu hết các sản phẩm của đơn vị 21st Century Fox sau thỏa thuận trị giá 71 tỉ USD, bao gồm các sản phẩm phim ảnh nhượng quyền.

Home Alone, là tác phẩm điện ảnh hành động, hài hước do Chris Columbus làm đạo diễn. Bộ phim phát hành năm 1990 gây tiếng vang với sự tham gia của sao nhí Macaulay Culkin. Bộ phim đạt 80% tỉ lệ yêu thích trên trang bình phim Rotten Tomatoes và xếp hạng 7.5/10 trên IMDb