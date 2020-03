Madonna kết thúc sớm tour diễn Madame X vì Covid-19

Theo trang web chính thức của nữ ca sĩ, các chương trình tại Paris vào ngày 10 và 11.3 sẽ không diễn ra nữa. ''Sau thông báo chính thức từ Văn phòng Cảnh sát, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo hai buổi biểu diễn Madame X cuối cùng được lên lịch vào ngày 10 và 11.3 phải hủy bỏ. Vé sẽ được hoàn trả tại địa điểm mua. Chúng tôi rất tiếc về điều này'', Live Nation - đơn vị tổ chức tour diễn Madame X cho biết.

Nữ hoàng nhạc pop hiện là người mới nhất trong danh sách những nghệ sĩ buộc phải hủy hoặc sắp xếp lại các chương trình lưu diễn do lo ngại về sức khỏe và an toàn. Stormzy đã hoãn chuyến lưu diễn châu Á tour Heavy Is The Head trong khi Louis Tomlinson và Mabel nằm trong số những ca sĩ khác có buổi biểu diễn bị ảnh hưởng. Một số ca sĩ như Queen, Ciara, BTS, Khalid, Mariah Carey, Greenday... cũng đã hủy bỏ hoặc hoãn lịch trình để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân, êkip và cả người hâm mộ.