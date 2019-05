Maggie Q: 'Đả nữ' gốc Việt tỏa sáng trên màn ảnh Hollywood

Lang bạt khắp châu Á với giấc mơ đổi đời

Sinh năm 1979, Maggie Q mang trong mình vẻ đẹp phảng phất Á đông thừa hưởng từ người mẹ Việt Nam Catherine Hồng cùng những đường nét sắc sảo và chiều cao nổi bật có được từ dòng máu Ailen gốc Ba Lan của bố. Lớn lên trong gai đình đông con không mấy khá giả ở Hawaii (Mỹ), đả nữ 40 tuổi đã sớm quen với cuộc sống tự lập và bận rộn bởi những ý tưởng kiếm tiền.

Năm 1996, khi mới chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, nữ diễn viên phim Điệp vụ bất khả thi 3 đã đưa ra một quyết định liều lĩnh: đến Tokyo (Nhật Bản) nuôi mộng làm người mẫu. Một thân một mình giữa đất nước xa lạ, với Maggie Q, mọi thứ chẳng hề dễ dàng và những khó khăn chồng chất trước mắt khiến cô nghĩ đến mẹ: “Khi ấy, tôi chỉ có 20 USD trong túi. Tôi đã đối mặt với điều tương tự khi mẹ tôi rời Việt Nam: không biết tiếng cũng chẳng có tiền”.

ẢNH: NIKITA FILMS Là diễn viên đình đám Hollywood nhưng chính nền điện ảnh xứ Cảng thơm mới là bàn đạp đưa Maggie Q tiến tới danh vọng

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times vào năm 2007, minh tinh đã từng trải lòng về những năm tháng đầu tiên bước vào đường đời. Sở hữu vẻ đẹp lai, thân hình quyến rũ, Maggie Q cứ ngỡ rằng vẻ ngoài của mình sẽ khiến người Nhật mê mẩn. Thế nhưng họ chỉ chú ý đến những mỹ nhân trong nước hay những cô gái có vẻ đẹp thơ ngây với làn da trắng mịn. Chuyển hướng sang Đài Loan, mọi thứ càng trở nên tệ hơn với cô khiến thiếu nữ chưa đến tuổi đôi mươi đã phải rong ruổi khắp nơi trước khi dừng chân tại Hồng Kông.

Tại xứ Cảng thơm, cô chật vật với công việc trên sàn catwalk và chỉ nhận các hợp đồng quảng cáo nhỏ. Thế rồi, buổi chụp hình với Tạ Đình Phong - ngôi sao đình đám bấy giờ đã giúp sự nghiệp người mẫu của cô bước sang một ngả rẽ mới. Cô không phải người duy nhất ứng tuyển vị trí chụp hình cùng chồng cũ Trương Bá Chi nhưng lại là người duy nhất đứng thấp hơn tài tử sinh năm 1980. Được chọn nhờ “ăn may”, hình ảnh chụp cùng sao phim Vịnh xuân quyền đã gây chú ý với truyền thông Hồng Kông, từ một tên tuổi vô danh, người đẹp nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều người biết đến.

ẢNH: INSTAGRAM NV Mỹ nhân 40 tuổi được Thành Long phát hiện và đưa cô bước chân vào thế giới điện ảnh

Đúng lúc này, Thành Long đang tìm kiếm gương mặt nữ diễn viên mới cho các dự án do ông sản xuất. Siêu sao võ thuật đình đám châu Á khi ấy đã sớm nhìn thấy ở Maggie Q những tố chất tiềm tàng của một đả nữ và ngỏ lời mời cô gia nhập Thành gia ban (một nhóm võ sư và diễn viên đóng thế do Thành Long thành lập) để luyện võ và thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy. Maggie Q lập tức chớp lấy cơ hội đổi đời và trở thành nữ đệ tử đầu tiên của ông. Dưới sự đào tạo của Thành Long, cô gái mảnh mai chẳng biết đến đánh đấm lột xác mạnh mẽ để trở thành một cá tính can trường, sở hữu kỹ năng võ thuật vượt trội.

ẢNH: MEDIA ASIA ENTERTAINMENT Trong khi các diễn viên cùng thời xây dựng hình ảnh ngọc nữ thanh thuần, trong sáng, Maggie Q lại đi theo phong cách gợi cảm Sau thời gian “nằm gai nếm mật” với chế độ tập luyện khắt khe, năm 2000, Maggie Q có vai diễn đầu tiên trong Giờ cao điểm 2 đóng cùng Thành Long. Vẻ đẹp lai quyến rũ cùng những pha hành động xuất thần trong phim đã khiến tên tuổi của cô vụt sáng trên màn ảnh xứ Cảng thơm. Bước ra khỏi bộ phim, mỹ nhân 40 tuổi được săn đón nồng nhiệt không thua kém gì những ngọc nữ màn ảnh cùng thời. Năm 2001, người đẹp thậm chí còn được bình chọn là Mỹ nhân được đàn ông Hông Kông ao ước nhất. Sau thời gian “nằm gai nếm mật” với chế độ tập luyện khắt khe, năm 2000, Maggie Q có vai diễn đầu tiên trong Giờ cao điểm 2 đóng cùng Thành Long. Vẻ đẹp lai quyến rũ cùng những pha hành động xuất thần trong phim đã khiến tên tuổi của cô vụt sáng trên màn ảnh xứ Cảng thơm. Bước ra khỏi bộ phim, mỹ nhân 40 tuổi được săn đón nồng nhiệt không thua kém gì những ngọc nữ màn ảnh cùng thời. Năm 2001, người đẹp thậm chí còn được bình chọn là Mỹ nhân được đàn ông Hông Kông ao ước nhất.

ẢNH: REGENT ENTRTAINMENT Maggie Q trong phim Đặc cảnh tân nhân loại 2

Ngay từ những ngày đầu chạm ngõ điện ảnh, Maggie Q đã sớm trung thành với hình ảnh một đả nữ mạnh mẽ và nóng bỏng. Cô không ngần ngại cởi bỏ quần áo trên người, thực hiện những cảnh quay nhạy cảm, khoe thân để nổi tiếng. Trong hai năm 2002, 2003, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong các bộ phim đậm đặc cảnh 18+ như Manhattan Midnight hay Naked Weapon. Chính sự táo bạo, lăn xả của cô đã biến cái tên Maggie Q trở thành một trong những “bom sex” hàng đầu Hồng Kông thời bấy giờ.

Đến Hollywood, khẳng định thương hiệu đả nữ gợi cảm

Tám năm hoạt động tại làng giải trí xứ Cảng thơm, tiếng vang từ những tác phẩm đã tham gia nhanh chóng biến thành chiếc vé thông hành đắt giá đưa Maggie Q đến với hành trình chinh phục “miền đất hứa” Hollywood.

ẢNH: PARAMOUNT Hình ảnh của mỹ nhân gốc Việt trong Điệp vụ bất khả thi 3

Năm 2006, nữ diễn viên sinh năm 1979 đã khiến khán giả Bắc Mỹ phải ấn tượng bởi màn dạo đầu của cô tại màn ảnh rộng xứ Cờ hoa với vai diễn Chân Lôi (Zhen Lei) - thành viên nữ duy nhất của đội IMF trong Điệp vụ bất khả thi 3. Sánh vai bên tài tử lừng danh Tom Cruise cùng dàn sao nam đẳng cấp, Maggie Q nổi bật với hình ảnh bóng hồng cá tính, mạnh mẽ và đầy gợi cảm. ẢNH: ROGUE PICTURES Thành công của vai diễn đã giúp Maggie Q nhận được hàng loạt dự án phim hành động khác như: Live Free or Die Hard, Balls of Fury, Divergent, Priest… giúp cô khẳng định thương hiệu đả nữ gợi cảm Năm 2010, Maggie Q ghi danh vào lịch sử Hollywood với tư cách là ngôi sao gốc Việt đầu tiên đảm nhiệm vai nữ chính trong loạt phim truyền hình Mỹ khi thủ vai Nikita trong tác phẩm cùng tên. Ở thời điểm tuyển chọn diễn viên, mỹ nhân phim Giờ cao điểm được xem là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhân vật chính bởi nhà sản xuất cần ai đó xinh đẹp, khả năng võ thuật ấn tượng, dễ dàng thực hiện các pha hành động ngoạn mục và có thể cầm súng chiến đấu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đảm nhiệm vai trò cốt cán suốt 4 mùa phim, minh tinh 40 tuổi khiến người xem mãn nhãn với hình tượng một điệp viên đầy khí chất, mạnh mẽ, quyến rũ và chính nghĩa. Sau hàng loạt vai diễn thành công, đả nữ gốc Việt vẫn đang bận rộ với nhiều dự án mới. Hiện Maggie Q đang đảm nhiệm vai nữ đặc nhiệm FBI Hannah Wells trong loạt phim chính trị Designated Survivor chuẩn bị bước sang mùa thứ ba. Tác phẩm được dự kiến phát sóng vào ngày 7.6 tới trên Netflix. ẢNH: NIKITA FILMS Vai diễn Nikita trong tác phẩm cùng tên đã giúp Maggie Q khẳng định tên tuổi trên màn ảnh nhỏ Hoa Kỳ

Mỹ nhân mạnh mẽ từ phim ra đến đời

Sự nghiệp diễn xuất gắn liền với hình ảnh đả nữ, tính cách đời thực của Maggie Q cũng có nhiều nét tương đồng trên màn ảnh, nhất là sự mạnh mẽ, độc lập của cô. Ở tuổi 40, mỹ nhân nóng bỏng ngày nào vẫn sống độc thân sau khi trải qua không ít cuộc tình. Có lẽ, chính sự mạnh mẽ, độc lập của nữ diễn viên đã khiến những người đàn ông đi qua đời cô đều trở nên yếu đuối đôi phần.

Thuở mới vào nghề, Maggie Q từng có mối quan hệ tình cảm với tài tử Ngô Ngạn Tổ. Cặp sao gặp gỡ trên phim trường Naked Weapon rồi yêu nhau suốt ba năm trời trước khi chia tay trong tiếc nuối. “Người ấy đã rất cố gắng để yêu tôi, chỉ là vì tôi đã không biết cân bằng công việc và tình cảm ra sao. Tôi luôn chú trọng việc không bao giờ phụ thuộc vào ai vì bất kỳ điều gì, tôi muốn tự mình đạt được mọi thứ", mỹ nhân phim Điệp vụ bất khả thi từng chia sẻ.

ẢNH: GETTY IMAGES/AFP Nữ diễn viên từng thú nhận bản thân là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và bận rộn

Sau cuộc tình với Ngô Ngạn Tổ, Maggie Q vướng vào tin đồn qua lại với “trai hư” Trần Quán Hy. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp thân mật bên nhau nhưng chưa bao giờ gật đầu xác nhận chuyện tình cảm. Năm 2018, khi vụ lộ ảnh nóng chấn động của tài tử thác loạn này nổ ra, diễn viên gốc Việt cũng bị kéo vào bê bối. Những bức ảnh gợi tình của Maggie Q cùng nhiều clip nóng được cho là của cô đã được đăng tải tràn lan trên mạng.

Trong khi những mỹ nhân khác như Chung Hân Đồng hay Trương Bá Chi khốn đốn vì loạt ảnh nóng, Maggie Q vẫn thản nhiên vượt qua giông bão bằng sự mạnh mẽ vốn có của mình. Cô vẫn đóng phim, vẫn tất bật với các hoạt động nghệ thuật và vẫn dứt khoát chối bỏ mối quan hệ với Trần Quán Hy. Nhìn vào cách Maggie Q đối mặt với bê bối và vượt qua chúng một cách kiên cường, người ta tin rằng sẽ chẳng có điều gì cản nổi bước chân của người đàn bà ấy.

ẢNH: GETTY IMAGES/AFP Sau 4 năm bên nhau, những tưởng chuyện tình của Maggie Q và Dylan McDermott sẽ khép lại bằng một đám cưới

Năm 2014, trên trường quay Stalker, Maggie Q gặp Dylan McDermott - tài tử Hollywood hơn cô 18 tuổi. Cả hai nhanh chóng yêu nhau và đính hôn vào đầu năm 2015, chỉ một tháng sau khi xác nhận chuyện hẹn hò. Thế nhưng, nhiều năm sau cuộc tình đổ vỡ với Ngô Ngạn Tổ, dường như Maggie Q vẫn chưa tìm được sự cân bằng trong tình yêu và sự nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2015, cô từng thừa nhận rằng công việc bận rộn khiến chuyện tình cảm của mình luôn bị trì hoãn dẫu bản thân đã cố dung hòa mọi thứ. Thế rồi, chính sự bận rộn lại lần nữa đẩy Maggie Q và bạn trai ra xa nhau rồi hủy hôn vào tháng 3.2019.

ẢNH: INSTAGRAM NV Cuộc sống hiện tại của Maggie Q khá bình dị. Bên cạnh việc đóng phim, cô là người ăn chay trường, một nhà hoạt động tích cực của các chiến dịch bảo vệ động vật

Là một người mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam, Maggie Q luôn bày tỏ sự quan tâm đối với quê hương, xứ sở và tự hào về nguồn gốc của bản thân. Cô từng về Việt Nam ba lần vào năm 2004, 2009 và 2015. Trong chuyến trở về gần đây nhất, nữ diễn viên được mẹ và tài tử Dylan McDermott tháp tùng. Trả lời báo chí quê nhà trong buổi họp báo năm 2015, Maggie Q thừa nhận: “Tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ. Một phần trong tôi là người Việt Nam, tôi yêu và hãnh diện về nguồn cội đó của mình”.