Mariah Carey bị bảo mẫu cũ kiện vì quỵt tiền lương

Theo Fox News hôm 24.12, chủ nhân hit All I Want for Christmas is You vừa bị bảo mẫu cũ của hai con kiện vì đã đuổi việc mà không thanh toán đủ thù lao, đồng thời gây ra những tổn thương tinh thần cho người này.

Hết vướng ồn ào pháp lý với trợ lý, quản lý cũ, Mariah Carey lại bị bảo mẫu cũ đệ đơn kiện - ẢNH: SHUTTERSTOCK ẢNH: SHUTTERSTOCK Hết vướng ồn ào pháp lý với trợ lý, quản lý cũ, Mariah Carey lại bị bảo mẫu cũ đệ đơn kiện