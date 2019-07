Mariah Carey trải lòng về cuộc hôn nhân như nhà tù với người chồng đầu tiên

Năm 1993, vài năm sau khi đầu quân cho hãng thu âm Columbia và giành được thành công vượt bậc với album đầu tay mang tên mình, Mariah Carey quyết định kết hôn với Tommy Mottola - lúc bấy giờ là giám đốc Sony Music (công ty chủ quản của Columbia), hơn cô tới 20 tuổi. Việc lấy Tommy Mottola khi tuổi đời còn quá trẻ khiến giọng ca We belong together nhận về không ít đàm tiếu, dị nghị từ những người xung quanh, đa phần mọi người cho rằng cô quyết định lấy người đàn ông gần gấp đôi tuổi mình chỉ vì tham vọng thăng tiến trên con đường âm nhạc.

Nhớ lại cuộc hôn nhân đầu tiên của mình, Mariah Carey tiết lộ cuộc sống gia đình giữa cô và chồng cũ rất ngột ngạt, khó chịu và chẳng khác nào nữ ca sĩ đang bị cầm tù. Nghệ sĩ sinh năm 1970 cho biết Tommy Mottola là người thích kiểm soát và ví mình như một tù nhân suốt 8 năm chung sống với đại gia 69 tuổi.

“Bạn có thể mường tượng đến hình ảnh một cô dâu trẻ con”, nữ ca sĩ tiết lộ với tạp chí. Chủ nhân hit Always be my baby cũng nói thêm về giai đoạn chung sống với người chồng đầu tiên: “Cảm giác ấy rất gò bó, tôi, tôi không hề cảm nhận được sự tự do của một con người. Cứ như thể tôi là một tù nhân ở đó vậy”.

Chồng cũ quá kiểm soát khiến Mariah Carey cảm thấy mất đi sự tự do ẢNH: REX/SHUTTERSTOCK

Trước đó, nữ ca sĩ cũng cho biết cô và chồng cũ quyết định ly thân vào năm 1997 vì có quá nhiều bất đồng trong công việc cũng như đời sống cá nhân. Tạp chí Vanity Fair từng tiết lộ nguyên nhân khiến Mariah Carey và Tommy Mottola đổ vỡ xuất phát từ sự kiểm soát chặt chẽ của đại gia này. Ông luôn theo dõi vợ trẻ và đặt cô trong tình thế bị quản thúc. Bất kể đi ra ngoài vì lý do gì, nữ ca sĩ đều phải xin phép chồng. Tommy Mottola gọi đó là sự bảo bọc cần thiết cho sự nghiệp của Mariah Carey. Cũng chính vì nguyên nhân này, cả hai quyết định ly hôn vào năm 1998. Khi được hỏi về vợ cũ Mariah Carey, Tommy Mottola từng bày tỏ đó là một mối quan hệ “sai trái và không phù hợp”.

Sau ly hôn, nữ ca sĩ trải qua nhiều mối tình dang dở trước khi quyết định kết hôn với Nick Cannon vào năm 2008. Họ làm đám cưới sau hai tháng hẹn hò và đón cặp song sinh Moroccan - Monroe vào năm 2011. Tuy nhiên, tình cảm cả hai dần rơi vào bế tắc khiến cặp sao chấm dứt hôn nhân năm 2014 và hoàn thành mọi thủ tục hai năm sau đó.

Sau nhiều lần đổ vỡ tình cảm, nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên vũ công Bryan Tanaka - người tình kém cô 13 tuổi ẢNH: INSTAGRAM NV

Ít lâu sau khi rời cuộc hôn nhân với Nick Cannon, Mariah Carey hẹn hò với tỉ phú sòng bài James Packer và đính hôn vào tháng 1.2016. Tuy nhiên, tháng 10 cùng năm, đại gia này bất ngờ tuyên bố hủy hôn với nữ ca sĩ và bồi thường 50 triệu USD. Hồi tháng 6.2019, Daily Mail tung nhiều hình ảnh và video cho thấy trong khoảng thời gian hẹn hò với ông trùm sòng bạc, Mariah Carey đã lén “vụng trộm” với bạn trai hiện tại của cô là vũ công Bryan Tanaka. Trong cuốn sách The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer xuất bản năm 2018, đại gia người Úc gọi mối tình với ngôi sao ca nhạc 49 tuổi là một mối quan hệ độc hại đồng thời thừa nhận cả hai đã sai lầm khi đến với nhau.