MC Mỹ mỉa mai Bong Joon Ho vì nói tiếng Hàn khi nhận giải Oscar

Nhận đủ “gạch đá” vì chê bai Bong Joon Ho

Những dòng trạng thái đầy mỉa mai của Jon Miller bắt đầu xuất hiện trên Twitter khi Bong Joon Ho được xướng tên ở giải Oscar hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất với Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng). Chứng kiến chiến thắng của nhà làm phim người Hàn Quốc, MC này đã bày tỏ: “Một người đàn ông tên Bong Joon Ho đã đánh bại Once Upon a Time in Hollywood và 1917 để giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Khi lên nhận giải, ông ta chỉ nói được câu: ‘Đây là một niềm hân hạnh lớn lao. Xin cảm ơn’ rồi sau đó phát biểu phần còn lại bằng tiếng Hàn. Những người này chính là sự hủy diệt của nước Mỹ”.

Nam MC cho rằng Bong Joon Ho không xứng đáng đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất ở Oscar Ảnh: Chụp màn hình BlazeTV

Sau khi nhận làn sóng chỉ trích thậm tệ vì phát biểu ngông cuồng, kỳ thị chủng tộc, người dẫn chương trình này tiếp tục phân trần cụm từ “những người này”: “Cụm từ đó được dùng ở đây dĩ nhiên không phải là ám chỉ người Hàn Quốc mà là để nói về những kẻ ở Hollywood, những kẻ đã trao giải cho một bộ phim làm dấy lên ngọn lửa của cuộc đấu tranh của tầng lớp giàu nghèo trong xã hội thay vì hai bộ phim xứng đáng hơn. Điều đó đủ khiến chúng ta dễ dàng thấy bọn họ tỉnh táo thế nào rồi”. Lời giải thích của Jon Miller khiến nhiều người cho rằng anh đang ngầm chỉ trích Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - ban tổ chức đứng đằng sau giải Oscar. Thậm chí, khi Parasite thắng luôn giải Phim hay nhất, MC nói trên đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự cười cợt.

Giữa lúc Parasite và giải Oscar đang là chủ đề thịnh hành trên Twitter, cư dân mạng dễ dàng tìm thấy những bình luận liên quan đến bộ phim cũng như lễ trao giải. Điều này khiến những bài viết của Jon Miller nhanh chóng được chú ý. Đa phần các ý kiến từ khán giả đều bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ của nam MC này đồng thời lên án anh vì phân biệt chủng tộc. Cư dân mạng thẳng tay chỉ trích nhân vật nổi tiếng kể trên: “Cứ ngồi đó mà khóc đi, anh đã xem bộ phim đó chưa mà lên tiếng?”, “Chắc hẳn anh chưa coi phim này nhỉ, vì phải biết đọc thì xem mới hiểu đó”, “Tôi ngao ngán trước cái tư tưởng phân biệt chủng tộc của anh. Đây là bản năng sẵn có hay được đào tạo vậy?”, “Người có suy nghĩ hạn hẹp như anh ta mới là kẻ hủy diệt nước Mỹ”…

Phần lớn ý kiến trên mạng xã hội đều quay sang chỉ trích Jon Miller vì chê bai, mỉa mai nhà làm phim Bong Joon Ho Ảnh: Reuters

Không chỉ có cư dân mạng, một số người nổi tiếng cũng quan tâm đến các ý kiến của Jon Miller trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đình đám John Legend “cà khịa” MC nói trên: “Có ai trả tiền cho anh để làm trò lố này không? Hay anh đang làm cho ai vui thế?”. Khi Bong Joon Ho giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất, nhà văn Yashar Ali đã hỏi Jon Miller một cách đầy mỉa mai: “Bạn ổn chứ? Có còn sống nổi qua chuyện này không vậy?”.

Chiến thắng của Parasite được nhắc đến khắp nơi

Sau khi giành 4 giải lớn ở Oscar lần thứ 92, cái tên Parasite “phủ sóng” khắp mặt báo, mạng xã hội trong nước và quốc tế. Tại Hàn, từ khóa Parasite và Bong Joon Ho đã đứng đầu top thịnh hành trên mạng xã hội Twitter cũng như Naver - cổng thông tin lớn nhất xứ kim chi. Nhiều nghệ sĩ, nhân vật chính trị xứ Hàn cũng đồng loạt bày tỏ niềm tự hào trước chiến thắng của Parasite.

Dân Hàn nức lòng vì điện ảnh Hàn vừa "rinh" tới 4 giải Oscar Ảnh: Reuters

Các tờ báo quốc tế nổi tiếng như The New York Times, Variety, The Hollywood Reporter… cũng đồng loạt đưa tin về tác phẩm và dành nhiều lời khen ngợi cho “con cưng” của đạo diễn Bong Joon Ho. Wall Street Journal khen Parasite vì “luôn đi trước suy nghĩ của người xem trong từng khung hình” trong khi Variety tán dương tác phẩm vì quá xuất sắc và đầy châm biếm.

Trước thềm Oscar, Bong Joon Ho từng bày tỏ niềm vui khi các giải thưởng điện ảnh dần chứng minh rằng những bộ phim quốc tế đang từng bước phá vỡ rào cản ngôn ngữ. “Có thể nói rằng nhờ có internet, phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ phát trực tuyến, mọi người đang xóa mờ rào cản ngôn ngữ và có lẽ Parasite được hưởng lợi từ xu hướng toàn cầu đó”.