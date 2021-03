MC người Anh Piers Morgan mất việc vì không tin lời Meghan Markle

Người dẫn chương trình Piers Morgan nhắc lại hôm 10.3 (giờ Mỹ) rằng anh vẫn không tin những gì Meghan Markle đã nói trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey phát trên kênh CBS (Mỹ) và kênh ITV (Anh) ngày 7.3.

MC Piers Morgan (55 tuổi) đã rời chương trình Good Morning Britain của kênh ITV sau phản ứng dữ dội của khán giả đối với những bình luận của anh về cuộc phỏng vấn của Meghan Markle và Hoàng tử Harry với Oprah Winfrey, trong đó Nữ công tước xứ Sussex tiết lộ rằng cô từng muốn tự tử khi sống trong Hoàng gia Anh.

MC Piers Morgan đưa con gái Elise đến trường sau khi bị mất việc tại ITV ẢNH: REUTERS

“Vào ngày 8.3, tôi đã nói rằng tôi không tin Meghan Markle trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey. Tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ về ý kiến này và tôi vẫn chưa thay đổi ý kiến. Tự do ngôn luận là một ngọn đồi mà tôi rất vui khi được chết trên đó. Cảm ơn tất cả tình yêu và sự ghét bỏ”, Morgan viết trên mạng xã hội Twitter, nơi có tới 7,8 triệu người theo dõi.

Trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động với Hoàng gia Anh, Meghan Markle - người đã kết hôn với Hoàng tử Harry vào năm 2018, cho biết gia đình hoàng gia đã từ chối lời cầu xin hỗ trợ sức khỏe tinh thần của cô. Nữ diễn viên Mỹ có cha là người da trắng trong khi mẹ da đen, cũng tuyên bố rằng một người nào đó trong gia đình hoàng gia đặt ra vấn đề về màu da của đứa con trai Archie của cô.

Vợ chồng Hoàng tử Harry và Nữ hoàng Anh Elizabeth ẢNH: REUTERS

Sáng 8.3, sau khi cuộc phỏng vấn của vợ chồng Hoàng tử Harry được phát sóng trên truyền hình Mỹ, Piers Morgan nói trên chương trình Good Morning Britain rằng anh không tin một lời nào mà Meghan Markle đã nói. Trong một đoạn Tweet, anh còn gọi cô là “Công chúa Pinocchio”. Hôm 9.3, Piers Morgan bước ra khỏi trường quay của chương trình trực tiếp sau khi đưa ra quan điểm. Cuối ngày hôm đó, ITV thông báo Morgan bị mất việc.

MC Piers Morgan nổi tiếng trên báo chí lá cải của Anh, với đỉnh điểm là biên tập tờ News of the World, sau đó là Daily Mirror. Anh lấn sân sang lĩnh vực truyền hình, làm giám khảo cho các chương trình truyền hình thực tế như America's Got Talent và Britain's Got Talent. Anh cũng tổ chức một chương trình trò chuyện trên đài CNN.

Meghan Markle và và Nữ hoàng Elizabeth ẢNH: REUTERS

Theo nhận định của báo chí Anh, những lời gièm pha của Piers Morgan cho thấy thái độ của anh đối với Meghan Markle dường như một phần bị thúc đẩy bởi sự thù hận cá nhân. Theo những gì đã viết trên mạng xã hội, Piers Morgan từng có mối quan hệ “tuyệt vời” với Meghan Markle khi gặp cô lần đầu tiên nhưng sau đó Meghan “lơ” khiến anh để bụng.

Susanna Reid, đồng MC chương trình Good Morning Britain với Piers Morgan, đã mô tả Morgan trong chương trình phát hôm 10.3 là “thẳng thắn, thách thức, cố chấp, phá cách”.

Piers Morgan nói với các phóng viên hôm 9.3 rằng anh nghĩ cuộc phỏng vấn của Meghan Markle đã làm hỏng chế độ quân chủ ở Anh và hạ uy tín của Nữ hoàng Elizabeth vào thời điểm người chồng 99 tuổi của bà là Hoàng thân Philip đang nằm viện, điều mà anh cho là “đáng khinh”.