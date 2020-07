Meghan Markle tự thuê paparazzi thổi phồng tên tuổi?

Tờ The Sun ngày 29.7 dẫn một nguồn tin tiết lộ vào tháng 3.2015, khoảng một năm trước khi gặp Hoàng tử Harry, Meghan Markle sắp xếp các paparazzi (thợ săn ảnh) chụp ảnh khi cô bước vào nhà hàng Toto ở quận Kenshington, London (Anh). Ngày hôm đó, cô có buổi phỏng vấn với tạp chí You (You Magazine). Nữ diễn viên phim Suits được nhìn thấy bên ngoài nhà hàng với bộ đồ màu đen và áo khoác màu trắng.

Nguồn tin này cho biết thêm: “Meghan Markle biết trước các paparazzi sẽ đến nhà hàng ở Kensington để chụp ảnh cô ấy. Tất cả đều đã được dàn dựng từ trước. Là một người không quá nổi tiếng ở Anh vào thời điểm đó, nhưng cô ấy không hề thắc mắc tại sao một nhiếp ảnh gia lại đột ngột xuất hiện để chụp ảnh mình”. Nói thế nhưng nguồn tin của The Sun vẫn bảo vệ Meghan Markle. Trên thực tế, Meghan Markle đã làm tất cả để bảo vệ sự riêng tư. Nguồn tin cho biết: “Dù Meghan Markle trước khi quen Hoàng tử Harry luôn sắp xếp người chụp bám sát gót và đưa nhất cử nhất động lên mặt báo, nhưng cô ấy đã làm mọi thứ trong khả năng để giữ kín về mối quan hệ với Hoàng tử”.

Ngoài nguồn tin nêu trên, cuốn tiểu sử sắp xuất bản Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (tạm dịch Tìm lại tự do: Harry, Meghan và Tạo dựng một gia đình hoàng gia hiện đại) cũng hé lộ thông tin tương tự. Tác giả của cuốn sách khẳng định rằng từ trước khi hẹn hò với Hoàng tử Harry, Meghan Markle luôn sắp đặt các paparazzi chụp ảnh cô. Theo đó, Meghan Markle nói với các tay săn ảnh về nơi mình đang đến và “tuồn thông tin ra cho báo chí”. Lời khẳng định này khiến không ít người nghi ngờ Meghan Markle đã góp phần “công khai” mối quan hệ giữa cô và Hoàng tử Harry vào cuối tháng 10.2016.

Vợ chồng Hoàng tử Harry phủ nhận cung cấp thông tin viết sách

Ngoài việc tự thuê paparazzi, Meghan Markle cũng bị tố là tự thay đổi thông tin trên trang Wikipedia trước khi công khai mối quan hệ với Hoàng tử Harry. Theo tờ Daily Mail, ngày 9.10.2016, thông tin trên phần nghề nghiệp của cô được thay đổi từ “diễn viên, người mẫu và người phát ngôn” thành “diễn viên, nhà hoạt động, người theo chủ nghĩa nhân đạo và người sáng lập blog TIG (trang blog về đời sống do cô điều hành vào thời điểm đó)”. Lúc 10 giờ 48 phút tối cùng ngày, phần “hoạt động nhân đạo” được thêm vào. Tất cả những thay đổi này đều được thực hiện bởi một địa chỉ IP được liên kết với một công ty PR ở thành phố Los Angeles (Mỹ).

Meghan Markle bị tố là đã tự thay đổi thông tin trên trang Wikipedia trước khi công khai mối quan hệ với Hoàng tử Harry. Bài phỏng vấn Meghan Markle trên tạp chí You ra ngày 26.4.2015 (ảnh phải) Ảnh: Daily Mail, Getty Images