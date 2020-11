Meryl Streep tham gia phim của đạo diễn nổi tiếng Steven Soderbergh

Theo Variety ngày 16.11, HBO Max đã phát hành trailer đầu tiên cho bộ phim có sự tham gia của Meryl Streep mang tên Let Them All Talk.

Phim thuộc thể loại hài, theo chân tác giả nổi tiếng Alice Hughes (Meryl Streep). Cô tham gia một cuộc hành trình với những người bạn cũ, nhằm xoa dịu vết thương lòng trong quá khứ. Tuy nhiên, khi tất cả mọi người bị mắc kẹt với nhau trên một con tàu du lịch , Alice Hughes đối mặt với thử thách, khó khăn, thậm chí cô buộc phải làm tổn thương những người mình yêu quý để tiếp tục tồn tại.

Meryl Streep đóng chính tác phẩm của đạo diễn Steven Soderbergh Ảnh: Variety

Ngoài Meryl Streep, phim còn có sự tham gia của Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges và Gemma Chan. Kịch bản do Deborah Eisenberg chấp bút.

Bộ phim do đạo diễn từng đoạt giải Oscar là Steven Soderbergh đứng sau chỉ đạo. Phim dự kiến phát hành vào ngày 10.12.

Steven Soderbergh gần đây là giám đốc sản xuất của bộ phim Wireless trên Quibi (ứng dụng video startup do "ông trùm Hollywood" Jeffrey Katzenberg sáng lập). Bên cạnh đó, Steven Soderbergh cũng vừa đạo diễn tác phẩm No Sudden Move, có sự tham gia của Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Ray Liotta...

Meryl Streep sinh năm 1949, từng đoạt giải Oscar năm 1979 qua phim Kramer vs Kramer. Bà nổi tiếng nhờ tài biến hóa giọng nói trong nhiều vai diễn đa dạng. Gần đây, Meryl Streep đã đóng vai chính trong bộ phim The Laundromat, được công chiếu tại Liên hoan phim Venice vào năm 2019. Ngoài ra, bà cũng góp mặt trong tác phẩm The Prom, bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway cùng tên, trong đó nữ diễn viên gạo cội có màn tái hợp với Nicole Kidman.