Midu phản ứng bất ngờ khi Anh Đức tiết lộ lý do thất bại trong tình yêu

Trong tập 10 của Từ lạ thành thương , Midu tiếp tục tham gia với vai trò khách mời cùng với diễn viên Anh Đức, ca sĩ Trịnh Thăng Bình và chuyên gia tâm lý Pepper. Sự có mặt của diễn viên Thiên mệnh anh hùng khiến bạn thân Trấn Thành không khỏi ngại ngùng bởi trong suốt thời gian qua, cả hai liên tục được các đồng nghiệp lẫn khán giả ghép đôi khi có những màn thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình. Ngay khi xuất hiện, chuyên gia Pepper lập tức trêu chọc: “Những tập trước, các cặp đôi tiến triển chậm quá. Mà tôi thì mong muốn một cái gì đó lẹ lẹ chút xíu, cũng giống như chuyện tình của Midu với Anh Đức vậy đó".

Chia sẻ của chuyên gia tâm lý khiến Midu bất ngờ, trong khi đó, diễn viên Anh Đức ngại ngùng: “Chị vừa nói cái gì vậy". Chưa dừng lại ở đó, Pepper tiếp tục gán ghép: “Bây giờ tới tập này tiến triển đến nỗi tôi và Trịnh Thăng Bình không còn gì để ngồi vào bàn này nữa hết". Tiếp lời, Trịnh Thăng Bình “thêm dầu vào lửa": “Bây giờ chúng tôi là người ngoài cuộc rồi". Về phía Anh Đức, nhân cơ hội này, nam diễn viên hỏi Midu: “Cảm xúc của em có tiến triển hay không? Hay là một cảm xúc khác như chị Pepper nói?".

Thời gian qua, Anh Đức và Midu liên tục được ghép đôi cùng nhau Ảnh: Instagram NV

Trước thắc mắc của bạn thân Trấn Thành, Midu không ngại đưa ra nhận xét dành cho anh. Cô cho rằng Anh Đức sau mỗi tuần trở nên phơi phới hơn khi diện những trang phục có nhiều bông hoa hơn. Sau đó, Pepper tiết lộ lý do Anh Đức thay đổi màu áo là vì được cô tư vấn tình cảm: “Tôi nói rằng Midu trẻ trung, thông minh thì sẽ thích cái gì đó sáng hơn". Đặc biệt, khi được Midu nhận xét gương mặt có vẻ tươi vui hơn, Anh Đức lập tức “thả thính": “Thì đúng rồi đó, anh đang rất là tươi trong lòng". Trước màn tung hứng của đồng nghiệp, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Sau hai tuần, rõ ràng chúng ta có 4 cặp đôi trong chương trình và một cặp đôi trong ban bình luận. Chúng tôi không biết cặp đôi này sẽ đi đến đâu".

Ở một diễn biến khác, Anh Đức có dịp tiết lộ lý do liên tục thất bại trong chuyện tình cảm. Cụ thể, khi theo dõi một cặp đôi do dự trong tình yêu, nam diễn viên cho hay: “Tôi cảm thấy bản thân mình trước giờ đang như vậy. Tôi có quá nhiều sự do dự, toan tính, không bao giờ đi thẳng vào vấn đề nên cứ bị thất bại hoài là như vậy”. Trước chia sẻ của đồng nghiệp, Trịnh Thăng Bình cho hay: “Khẳng định với khán giả, Anh Đức thất bại trong tình yêu không phải vì nhan sắc mà vì cách anh ta thể hiện tình yêu và cách anh ta do dự khi tìm hiểu một người thôi".