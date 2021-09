Minh tinh Gal Gadot hóa siêu đạo chích trong trailer bom tấn 'Red Notice'

Đoạn trailer dài hơn 2 phút của Red Notice (tựa Việt: Lệnh truy nã đỏ) phô bày hàng loạt cảnh "mèo vờn chuột" giữa 3 nhân vật do Gal Gadot, Dwayne Johnson và Ryan Reynolds thủ vai. Trong phim, ngôi sao Dwayne Johnson vào vai nhân viên FBI cừ khôi John Hartley có nhiệm vụ truy bắt những tội phạm chuyên ăn cắp các tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn. Nhiệm vụ đã đưa John đối đầu tên tội phạm Nolan Booth do Ryan Reynolds đóng và cả hai đã sống mái một phen trước khi John yêu cầu lập đội với Nolan để truy bắt "chị đại" The Bishop/Sarah Black do minh tinh Gal Gadot đóng.