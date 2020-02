Minh Tú đeo khẩu trang kín mít, lên đường tham dự 'New York Fashion Week'

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này, Minh Tú đeo khẩu trang đen, thoải mái tạo dáng trước ống kính. Được biết, đây là lần thứ hai Minh Tú được tin tưởng lựa chọn trở thành đại diện của Việt Nam đến với một trong sáu sàn diễn thời trang lớn nhất thế giới . Mỹ nhân sinh năm 1991 cho biết mặc dù đã đến với New York nhiều lần trước đây, nhưng mỗi lần quay lại, cô vẫn rất hồi hộp và mong chờ.

Từng có khoảng thời gian hoạt động người mẫu tại kinh đô thời trang New York và quay lại cũng khá nhiều lần cho mục đích du lịch nhưng người đẹp vẫn xem đây à miền đất hứa cho bất kỳ người mẫu nào. Cô tâm sự việc xuất hiện tại New York Fashion Week để tham dự, chiêm ngưỡng và sống trong sự hào nhoáng, choáng ngợp, hiện đại của thời trang thế giới là điều mà bất cứ người mẫu nào mơ ước. Lần tham gia New York Fashion Week này, Minh Tú sẽ tham dự sự kiện trong vòng 4 ngày cùng các hoạt động bên lề các show diễn.