Minh Tuyết bật khóc nức nở kể lại chuyện tình của vợ chồng ca sĩ Họa Mi

Trong trailer tập chung kết Ai sẽ thành sao, trước khi phần trình diễn của Thúy Anh bắt đầu, Minh Tuyết nghẹn ngào kể về câu chuyện ẩn chứa trong bài hát Em đi rồi. Theo nữ ca sĩ đó là ca khúc được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác sau khi biết về cuộc chia ly đẫm nước mắt của vợ chồng ca sĩ Họa Mi.

“Khi 2 vợ chồng ở bên Pháp đi chữa bệnh cho chồng của cô Họa Mi thì bác sĩ có nói rằng bệnh của nghệ sĩ saxophone Tấn Quốc là bẩm sinh, không chữa được và từ từ sẽ mất đi ánh sáng. Lúc đó cả bầu trời như sụp đổ với nghệ sĩ Tấn Quốc vì ở nước ngoài khi bệnh sẽ rất tốn kém và cảm thấy mình là gánh nặng cho cả gia đình , cho cô Họa Mi và 3 đứa con. Vì thế ông dồn hết tất cả nỗi niềm đau đớn của mình vào tận sâu trong trái tim, rồi một ngày quyết định nói với người vợ của mình rằng: "Anh sẽ trở về Việt Nam, em ở đây lo cho các con có tương lai nhé". Hai trái tim xa nhau nhưng như cùng một nhịp đập và đó chính là câu chuyện Em đi rồi của ca sĩ Họa Mi", Minh Tuyết nghẹn ngào.

Tiếp đó MC Trương Quốc Bảo cùng Minh Tuyết đã có một đoạn tự sự đầy cảm xúc miêu tả nỗi buồn, sự nhớ mong của vợ chồng ca sĩ Họa Mi dành cho nhau khi ở hai phương trời cách biệt. Qua lời kể của nữ ca sĩ hải ngoại dường như khán giả cũng thấu hiểu, đặt mình vào nỗi đau mất mát, chia xa ẩn chứa trong ca khúc Em đi rồi.

Minh Tuyết dành hết tâm huyết cho học trò và mong Thúy An sẽ giành quán quân Ai sẽ thành sao mùa ba Ảnh: Ben Le

Trước thềm chung kết, Minh Tuyết không quên nhắn gửi tới học trò giải thưởng không phải cái quyết định tương lai mà là bước khởi đầu giúp sự nghiệp ca hát thuận lợi hơn: “Điều quan trọng là khi mình bỏ ra cái gì thì mình hi vọng càng nhiều ở điều đó. Chính vì chị bỏ ra quá nhiều tâm tư nên bản thân chị mong mỏi thí sinh của chị được chiến thắng. Hi vọng ngày hôm nay nếu em đạt được thì chị mừng cho em, nếu em không đạt được thì hi vọng em sẽ chiếm được trái tim của tất cả khán giả yêu âm nhạc”.

Nếu nữ ca sĩ hải ngoại mong Thúy Anh sẽ giành ngôi vị quán quân, giúp đội Minh Tuyết lặp lại lịch sử chiến thắng liên tiếp thì các huấn luyện viên còn lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Quang Lê chia sẻ không đặt quá nhiều áp lực cho mình lẫn học trò Thái Bảo, vì cuộc thi chỉ là dấu mốc trong chặng đường âm nhạc chứ không quyết định hoàn toàn thành công sau này của thí sinh.

Các huấn luyện viên nhắn nhủ đến các học trò trước đêm thi chung kết Ảnh: Ben lê

Đồng tình với đàn em, cặp huấn luyện viên Cẩm Ly - Quốc Đại cũng lên tiếng. Theo chị Tư cuộc thi chỉ là cột mốc: “Tụi em đừng nghĩ nó là tất cả, ai cũng thích ở ngôi vị cao nhất là giải quán quân, tuy nhiên nếu được thì tốt còn không được cũng không lấy đó làm nhụt chí. Tụi em cứ lạc quan thoải mái đi chứ đừng gây áp lực cho mình nhiều”. Tiếp lời, Quốc Đại nhắn gửi đến Tấn Đạt, Thái Bảo cũng như Thúy Anh rằng hãy thoải mái thì sẽ có màn biểu diễn tốt nhất.

Tập chung kết sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 1.9.