‘Mission: Impossible 7’ được chiếu trên nền tảng trực tuyến sắp ra mắt của Paramount

Paramount+ triển khai 2 mức giá hằng tháng cho người dùng, mức giá đầu tiên bao gồm những phim do hãng Paramount sản xuất và những phim Paramount+ độc quyền (Paramount Plus Originals, giống như Netflix Originals) giá 4,99 USD (trên 119.000 đồng/tháng) và còn lại là mức giá nhiều lựa chọn hơn, phát sóng những chương trình thể thao, tin thời sự... giá 9,99 USD (trên 230.000 đồng/tháng) Ảnh: Chụp màn hình The Verge