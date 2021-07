Một góc nhìn riêng của Huỳnh Dũng Nhân

Từng gắn bó với thủ đô, trái tim của cả nước cả một thời mũ rơm, mũ cối nhưng mỗi khi nghĩ về Hà Nội lúc nào trong ông cũng rưng rưng, ngay cả khi vào viện. Nhiều hoài niệm cảm động: “Hà Nội hình như ai cũng mua hoa/Mùa này là mùa hoa bưởi/Các cô gái mua hoa xong phóng xe máy vèo vèo/Chả có hương thơm nào làm ai bối rối/Những cửa sổ không khép nay chắc cũng khép rồi/Tôi nhớ tôi thời những năm xưa quá thôi...”.

Cuộc đời làm báo say nghề, lăn lội với cây bút và chiếc máy ảnh nhưng với Huỳnh Dũng Nhân , Hà Giang vẫn như một mãnh lực thôi thúc phải đặt chân đến, để rồi từ đó tác giả say lòng với những tình người, tình đất mộc mạc nơi địa đầu tổ quốc: “Đi về mà say đèo say xe cả tháng/Nhưng không đi Hà Giang/Là chưa yêu hết nước mình...”.