Mùa live show trở lại với diện mạo mới

Viện Pháp tại Hà Nội (L’Espace) tổ chức chương trình âm nhạc chủ đề A Latin world (diễn ra vào 18.7 tại Sân khấu L’Espace) với sự giao thoa, hòa quyện giữa các giai điệu salsa, rumba flamenco, Latin... Trong số các nghệ sĩ tham gia A Latin world, khán giả từng biết đến giọng ca người Pháp Kenjah David. Anh từng du hành qua nhiều vùng đất từ châu Phi, châu Âu đến châu Á. Nhưng khi đến Việt Nam, chàng ca sĩ - nhạc sĩ kiêm nhạc công này nói rằng đây là nơi mang đến cho anh nhiều cảm xúc âm nhạc mới mẻ, trẻ trung và hiện đại. Các nghệ sĩ khác của đêm nhạc là Max Schwingeling (nghệ sĩ dương cầm người Đức), Sebastien Berruz, Pablo Yang (2 nghệ sĩ kèn người Mỹ), David Carpio (nghệ sĩ contrabass người Venezuela), Hà Đình Huy (trống)..., hứa hẹn cùng mang đến một chương trình với bầu không khí sôi động của vũ điệu chủ đạo Latin.

Sau đêm nhạc cùng Lệ Quyên tại TP.HCM, ca sĩ Quang Dũng sẽ có live show chủ đề Mùa thu cho em (diễn ra lúc 20 giờ ngày 8.8 tại Hà Nội). Trong chương trình, anh sẽ hát khoảng 20 ca khúc và song ca cùng Uyên Linh, Thu Ba, Quốc Huy. Đây là lần đầu Quang Dũng làm live show đúng sinh nhật của mình tại Hà Nội. Theo Quang Dũng, anh không chỉ hát mà sẽ tâm sự về đời, về nghề để cùng khán giả đón một tuổi mới may mắn.

Live show Nhạc tình muôn thuở đã trở lại sau thời gian dài xa khán giả vì đại dịch Covid-19 . Chương trình diễn ra vào tối 26.7 tại Nhà hát TP.HCM với sự tham gia của các ca sĩ: Giao Linh, Ngọc Sơn, Phi Nhung, Phương Anh, Lâm Nguyệt Ánh... Theo ông Henry Nguyễn, Trưởng ban tổ chức live show: “Diện mạo mới của chương trình là sự kết hợp của 3 thế hệ bolero, trữ tình của 2 miền Nam, Bắc. Thông qua 25 ca khúc mà các ca sĩ thể hiện, chúng tôi muốn cho người xem thấy sự trở lại rộn ràng của dòng nhạc bolero, trữ tình sau thời gian dài không xuất hiện trên sân khấu lớn do ảnh hưởng đại dịch. Đây là lần đầu chúng tôi mang Nhạc tình muôn thuở đến Nhà hát TP.HCM (trước đây chương trình phần lớn diễn ra tại Hà Nội - NV)”.

Ca sĩ Tuấn Hưng cùng ban nhạc Màu Nước đang chuẩn bị cho live show Cầu vồng khuyết sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.8 tại Phú Quốc (Kiên Giang). Ca sĩ Cẩm Ly sau thời gian 2 năm phải tạm dừng ca hát vì lý do sức khỏe cũng vừa quyết định trở lại sân khấu. Cô sẽ thực hiện chuỗi live show dài hơi mà sân khấu được thiết kế như một phòng trà sang trọng, ấm cúng. Chương trình được quay hình trực tiếp để phát trên kênh YouTube của Cẩm Ly lúc 19 giờ, kể từ ngày 19.7. Trong mỗi đêm trực tiếp, Cẩm Ly hát liên tiếp 10 ca khúc bolero, trữ tình quen thuộc. Còn chàng ca sĩ có MV triệu view K-ICM hiện chuẩn bị cho show diễn riêng đầu tiên trong sự nghiệp solo của mình mang tên The dreamland of KICM (diễn ra lúc 15 giờ ngày 12.7 tại TP.HCM)...