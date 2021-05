MV, ca khúc thiếu nhi song ngữ ra mắt dịp 1.6

Ngoài ra, phiên bản tiếng Anh This is our lovely earth của ca khúc thiếu nhi Trái đất này là của chúng mình (nhạc: Trương Quang Lục, thơ: Định Hải) cũng ra mắt dịp 1.6 trên kênh YouTube của cô giáo dạy tiếng Anh Nguyệt Ca. Đây là ca khúc thứ tư thuộc dự án Nhạc thiếu nhi song ngữ do Nguyệt Ca cùng những người bạn thực hiện. Phiên bản acoustic này có sự tham gia của nghệ sĩ Thiện Bass (guitar) cùng giọng hát Nguyệt Ca; phần lời tiếng Anh do Vũ Chung và Đinh Thu Hồng thực hiện. Trái đất này là của chúng mình rất quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, từng đến với các liên hoan âm nhạc quốc tế và được dịch sang tiếng Trung, tiếng Anh.