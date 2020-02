MV 'Cần một lý do' của K-ICM tiếp tục nhận lượt dislike khủng

Tối 19.2, K-ICM chính thức trình làng dự án âm nhạc mới mang tên Chỉ là vô tình. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian im ắng vì vướng ồn ào với Jack. Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, kể về một chàng trai đơn độc sau chuyện tình cảm tan vỡ. Trái với dự đoán của người hâm mộ, K-ICM sẽ không phải là giọng ca chính trong MC, thay vào đó, anh đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Gương mặt mới Quang Đông được “chọn mặt gửi vàng" để biểu diễn sáng tác mới này.

Cần một lý do nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận ngay khi ra mắt. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi từ fan, sản phẩm mới của K-ICM cũng vướng không ít tranh cãi, thậm chí là chỉ trích của dư luận. Nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ ồn ào cũ của anh. Tính đến thời điểm hiện tại, dù đạt được hơn 2 triệu lượt xem và nhanh chóng cán mốc Top 1 thịnh hành trên YouTube nhưng điều đáng quan tâm chính là việc Cần một lý do có tới 598.000 lượt dislike. Con số này gấp 7 lần so với lượt like nhận được (80.000).