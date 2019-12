MV 'Despacito' được xem nhiều nhất trên YouTube

Trong vòng 10 năm, từ 2010 đến 2019, MV Despacito là video ca nhạc được xem nhiều nhất, với hơn 6,5 tỉ lượt. Sản phẩm đậm chất Latin ra mắt vào tháng 1.2017 và nhanh chóng gây sốt toàn cầu. Sau hơn một năm ra mắt, bản hit của hai giọng ca người Puerto Rico - Luis Fonsi và Daddy Yankee đã được công nhận đến 7 kỷ lục Guinness, bao gồm: MV được xem trực tuyến nhiều nhất, MV được thích nhiều nhất, MV song ca có lượt xem lớn nhất, MV đầu tiên cán mốc 5 tỉ lượt xem...

Tính đến nay, lượt xem của Despacito vẫn không ngừng tăng lên và được dự đoán sẽ sớm cán mốc 7 tỉ. Nhiều người khẳng định MV này hoàn toàn xứng đáng cho danh hiệu MV thành công nhất trên YouTube từ năm 2010 đến 2019.

Ngoài ra, Despacito cũng là MV có "tuổi đời trẻ nhất (gần 2 năm) tại danh sách Top 10, trong khi 9 MV còn lại đều phát hành cách đây khá lâu (thấp nhất là 2 năm, cao nhất là 7 năm).

Ed Sheeran là nghệ sĩ duy nhất có 2 MV trong bảng xếp hạng ẢNH: GETTY/AFP

Về sau MV Despacito là MV Shape of You của Ed Sheeran. Video này đạt 4,5 tỉ lượt view. Ngoài MV Shape of You, giọng ca người Anh còn có MV Thinking Out Loud ( khoảng 2,8 tỉ view) đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Top 10 MV được xem nhiều nhất từ 2010 đến 2019 của YouTube. Ed Sheeran là nghệ sĩ duy nhất có 2 MV được nêu tên trong danh sách này.

Những MV của các ngôi sao đình đám làng nhạc thế giới như Maroon 5, Justin Bieber, Katy Perry... cũng xuất hiện trong Top 10 MV được xem nhiều nhất từ 2010 đến 2019. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là sự góp mặt của PSY với MV Gangnam Style (gần 3,5 tỉ view) ở hạng 5. Đây là sản phẩm châu Á duy nhất nằm trong Top 10. Bên cạnh đó, MV Gangnam Style và MV Despacito cũng là hai video âm nhạc không hát tiếng Anh hiếm hoi lọt vào danh sách này.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE MV Gangnam Style và điệu nhảy ngựa nổi tiếng là MV của sao châu Á duy nhất nằm trong top

Top 10 MV được xem nhiều nhất từ 2010 đến 2019 (theo thứ tự) gồm: Despacito ( Luis Fonsi - ft. Daddy Yankee), Shape of You (Ed Sheeran), See You Again (Wiz Khalifa ft. Charlie Puth), Uptown Funk (Mark Ronson ft. Bruno Mars), Gangnam Style (PSY), Sorry (Justin Bieber), Sugar (Maroon 5), Roar (Katy Perry), Counting Stars (OneRepublic) và Thinking Out Loud (Ed Sheeran).